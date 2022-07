Đoković najprej navdušil množico navijačev, nato pa ob omizju prepeval

Novak Đoković je že dolgo najbolj priljubljeni športnik v Srbiji, zato nikakor ni presenetljivo, da ga je po nedeljskem zmagoslavju, ko je v wimbledonskem finalu ugnal Avstralca Nicka Kyrgiosa, v Beogradu pričakala množica privržencev. Pred njo je stopil s pokalom najbolj prestižnega turnirja in jim spregovoril: »To so moji najlepši trenutki v življenju. Ponosen sem na vse svoje uspehe, a še bolj na takšne sprejeme, na katerih lahko veselje delim z vami. Te stvari bom nosil v srcu do konca življenja.«

Govoril je tudi o srbski trmi, predhodniku Bobanu Živojinoviću ter še nekaterih igralcih, ki so skupaj pisali lepo teniško zgodbo te dežele. "V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo za srbski narod težko, toda v teh letih so se pri nas razvijali vrhunski teniški igralci, ki so tudi meni orali ledino. Prej smo imeli le Bobana Živojinovića, napredoval pa sem nato tudi z Viktorjem Troickim, Ano Ivanović, Jeleno Janković. Vsi so bili vrhunski! Tudi zaradi njih sem zdaj tukaj. Prav ta srbska trma, ta volja simbolizira naš nebeški narod, ki je najboljši, ko mu je najtežje. Trnova pot je naša usoda. Američanom sem poskušal razložiti o tej naši trmi, a v angleškem jeziku za njo ni prave besede,« meni Đoković.

Razposajen pa je bil nato Đoković tudi na posebnem internem sprejemu, kjer je tudi ob mikrofonu zapel nekaj pesmi, tako iz balkanskega etno glasbenega prostora kot tudi nekatere uspešnice v angleškem jeziku.