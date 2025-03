Đoković se preveč smeji, nekaj je narobe z njim

Kaj vse opazijo strokovnjaki, kadar gre za Novaka Đokovića. Zadnja opazka je, da se srbski teniški igralec nenavadno preveč smeji.

Đoković je v Indian Wellsu izpadel proti Boticu van de Zandschulpu. To je bil njegov tretji zaporedni poraz, potem ko je predal dvoboj proti Alexandru Zverevu na OP Avstralije in klonil proti Matteu Berrettiniju na OP Katarja. Pred tem je nazadnje trikrat v nizu izgubil pred sedmimi leti.

Kljub vsemu pa je bil Nole presenetljivo dobre volje na novinarski konferenci in se je prešerno smejal. Nekdanja ameriška igralka CoCo Vandeweghe meni, da to nakazuje, da se njegova samozavest zmanjšuje in da ni več tako lačen zmag. »Ali postaja Đoković vse bolj vajen porazov? Čudno je, da se največji igralec v zgodovini tako smeji po tretjem zaporednem porazu. Sprašujem se, ali je še vedno tako mentalno močan,« je na Tennis Channel izjavila Vandeweghejeva: »Vem, da se osredotoča na turnirje za grand slam, toda če se bo preveč sprostil na drugih turnirjih, se mu lahko maščuje.«

Đoković na igrišču sicer ni bil tako dobre volje, kazal je jezo, ko je storil kar 37 nevsiljenih napak. Organizatorjem je tudi očital slabo podlago, ki so jo položili tik pred začetkom mastersa. »Žogica se na osrednjem igrišču preveč odbija, celo bolj kot na peščeni podlagi. To me je motilo, nisem ujel ritma,« je dejal Đoković in priznal, da ima težave: »V zadnjih dveh letih so se stvari spremenile, ne igram na ravni, na kakršni bi rad bil. Občasno imam kakšen dober turnir, večinoma pa se mučim. Tako pač je. Takšne čase je treba nekako prebroditi.«

Đoković ima rekordnih 24 naslovov za grand slam, če bi osvojil še enega, bi presegel tudi veliko Margaret Court. Naslednja priložnost bo junija na Roland-Garrosu, ki se bo začel 25. maja.