Italijan in Belorusinja zanesljivo na vrhu, Novak Đoković drsi navzdol

Zmagovalec prvega letošnjega turnirja za veliki slam v Avstraliji Italijan Jannik Sinner in poraženka v finalu Belorusinja Arina Sabalenka ostajata na prvem mestu teniških lestvic ATP in WTA. Južni Tirolec je prepričljivo prvi na svetovni teniški lestvici ATP. Na naslednjih dveh mestih sledita Nemec Alexander Zverev in Španec Carlos Alcaraz. Bor Artnak je kot najboljši Slovenec izgubil tri mesta in je 450.

Avstralec Alex de Minaur se je z osmega zavihtel na šesto mesto ter prehitel Srba Novaka Đokovića in Rusa Danila Medvedjeva, ki sta sedaj na sedmem in osmem mestu.

Arina Sabalenka je kljub porazu v Melbolurnu prepričljivo prva. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Med ženskami je druga Poljakinjo Iga Šwiatek, tretja je Coco Gauff iz ZDA. Najboljša Slovenka ostaja Veronika Erjavec na 152. mestu, pridobila je osem mest.

Za Italijanko Jasmine Paolini, ki je na četrtem mestu, sta sedaj Američanki Jessica Pegula in Madison Keys, saj je Kazahstanka Jelena Ribakina nazadovala na sedmo mesto.