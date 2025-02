Đoković meni, da pravila ne veljajo za vse enako

Srbski zvezdnik Novak Djoković je pred nastopom na turnirju v Dohi poudaril, da je med obravnavo različnih primerov preveč neskladnosti, pri čemer se je osredotočil na različno obravnavo Jannika Sinnerja in Ige Świątek v primerjavi z manj prepoznavnimi igralci.

V zadnjih tednih teniški svet razburja odločitev Svetovne protidopinške agencije (Wada), ki je dosegla dogovor s prvim igralcem sveta Sinnerjem. Marca lani so pri Italijanu odkrili sledi klostebola, prepovedanega anaboličnega steroida, ki povečuje mišično maso.

Čeprav mu je grozil dveletni suspenz, so se v Wadi odločili za milejšo kazen – zgolj trimesečno prepoved nastopanja. Sinner se bo tako lahko vrnil na turnirje že pred odprtim prvenstvom Francije v Roland Garrosu.

Podobne obravnave je bila deležna tudi druga igralka sveta Świątkova, ki je bila pozitivna na trimetazidin, snov, ki izboljšuje pretok krvi in povečuje vzdržljivost. Poljakinja je prejela le enomesečno prepoved nastopanja, pri čemer se je Wada odpovedala pritožbi na odločitev Mednarodne teniške zveze.

Đoković zelo kritičen

»Večina igralcev, s katerimi sem govoril v slačilnici, ni zadovoljnih z razpletom dogodkov v teh primerih,« je dejal Đoković, ki se je v Katarju vrnil na igrišča tri tedne po predaji polfinalnega dvoboja na OP Avstralije. »Večina igralcev meni, da sta imela ugodnejšo obravnavo. Zdi se, kot da lahko skoraj vplivaš na izid, če si vrhunski igralec in imaš dostop do najboljših odvetnikov.«

»Med primeri je toliko nedoslednosti, da je prišel čas, da resno preučimo protidopinški sistem,« je dodal Đoković in opozoril na vrsto vprašanj, ki jih obstoječi protidopinški nadzor v profesionalnem tenisu odpira.

Njegovo stališče je podprlo tudi Združenje profesionalnih teniških igralcev (PTPA), sindikat, ki ga je srbski zvezdnik soustanovil leta 2021. Na družbenem omrežju X so v izjavi zapisali, da trenutni sistem »kaže nesprejemljivo pristranskost« in da je potrebna celovita revizija postopkov.

Đoković se je zavzel za bolj dosledno in pravično izvajanje protidopinških pravil, saj trenutni sistem po njegovem mnenju spodkopava zaupanje igralcev in navijačev v integriteto športa. »Če želimo ohraniti poštenost tenisa, morajo enaka pravila veljati za vse, ne glede na to, kako zveneče je tvoje ime,« je sklenil srbski šampion.