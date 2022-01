Đoković za zdaj lahko ostane v Avstraliji

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se lahko po odločitvi avstralskega zveznega prizivnega sodišča prosto giba po Avstraliji, poroča britanski BBC. Minister za priseljenske zadeve Alex Hawke po odločitvi zveznega prizivnega sodišča namreč ni uporabil pooblastil, s katerimi bi lahko izgnal 34-letnega Beograjčana, a naj bi se o tem še odločal. »Po današnjem zaslišanju na sodišču, si minister Hawke še naprej pridružuje pravico, da odloči v primeru Đokovića in vprašanja ustreznosti vize,« je danes za avstralske medije sporočil tiskovni predstavnik ministrstva za priseljenske zadeve. »Minister se o tem danes ne bo odločil, a proces odločanja še traja,« je dodal tiskovni predstavnik vlade, kot poroča avstralski The Age.

Hawke bi lahko uporabil izvršna pooblastila za izgon srbskega teniškega igralca iz države še pred začetkom turnirja za grand slam 17. januarja, a tega po koncu današnjega zaslišanja ni storil. V tem primeru bi devetkratnega zmagovalca OP Avstralije Đokovića doletela tudi triletna prepoved prestopanja avstralskih meja in posledično nastopanja na tamkajšnjih turnirjih. Bržkone pa bi se zadeva vrnila na sodišče, ker bi se Đoković znova pritožil.

Tako je lahko Đoković v nasprotju z informacijami iz Srbije, da so številko ena lestvice ATP znova pridržali, zapustil hotel Park za priseljence. Z družino naj bi organiziral novinarsko konferenco na daljavo. Ob tem je morala v okolici objekta v Melbournu, v katerem deluje pravna ekipa prvega loparja sveta, večkrat posredovati tudi policija. Ta je nad množico njegovih pristašev, ki so želeli blokirati vozilo z Đokovićem v njem, uporabila celo solzivec. Mediji doslej niso potrdili, ali je bil Đokovič sploh v avtomobilu. V kasnejših obračunih s policijo se je morala ta umakniti pred letečimi steklenicami in žaljivkami Srbovih pristašev. Množica se je nato hitro razkropila in zapustila okolico objekta pravne pisarne, dodaja The Age.

Za zdaj se lahko nadeja nastopa na OP Avstralije. FOTO: Brandon Malone/AFP

Zmeda na letališču

Avstralski mediji so objavili tudi vladne prepise pogovorov med Đokovićem in uradniki na melbournskem letališču po prihodu v sredo. Ti razkrivajo, kako je moral Đoković brez pravnih nasvetov zagotoviti tehtne razloge za preprečitev preklica vize ob 4. uri zjutraj po avstralskem času, potem ko so mu odvzeli telefon. Uradniki so mu dali 20 minut časa, da zagotovi dokaze, ki jih je imel elektronsko spravljene na računalniku in ki bi mu jih lahko priskrbel odvetnik, v kolikor bi ga lahko poklical. V vsej zmedi 34-letni Beograjčan ni več razumel, kaj sploh želijo od njega ter kaj sploh še lahko stori oziroma pove, da dokaže, da je do prihoda v Avstralijo prišel po vzpostavljenih pravilih. Po preklicu vize so ga je v zgodnjih urah v četrtek nato odpeljala v hotel za tujce, kje je prebival do današnje sodbe.

O odločitvi sodišča je za medije v Avstraliji spregovoril tudi španski teniški igralec Rafael Nadal, ki je sodbo ocenil za pravično. »Ne glede na to, ali se strinjam z Đokovićem glede nekaterih stvari ali ne, pravica je spregovorila in rekla, da lahko nastopi na OP Avstralije ... To je najbolj pravična odločitev. Želim mu veliko sreče,« je dejal po poročanju France24.

Medtem so se na odločitev začeli odzivati tudi avstralski mediji, ki jo vidijo predvsem kot kapitulacijo vladne stvari v sodnem primeru. Izpostavljajo tudi, da se je na koncu izkazalo, da je pravila kršila mejna policija in ne Đoković. Z njegovo prisotnostjo pa bo po njihovem mnenju OP Avstralije zanimivejši, kot bi bil brez njega, izpostavlja Sydney Morning Herald.