Đokovića v Budvi sprejeli z vsemi častmi

Medtem, ko svetovna javnost premleva zadnje informacije britanskega BBC, ki je pod vprašaj postavil veljavnost izvidov, s katerimi je Novak Đoković poskušal vstopiti v Avstralijo, kjer se je nameraval udeležiti januarskega velikega slama, se srbski teniški as še naprej redno udeležuje različnih dogodkov pod okriljem srbske pravoslavne cerkve.

Na poročanje BBC se iz Đokovićeve ekipe in Srbskega inštituta za javno zdravje še niso odzvali, 34-letni necepljeni Đoković pa se je v petek denimo mudil v Budvi. Pred mestno hišo v znanem črnogorskem letovišču ga je pričakalo več sto navdušenih privržencev, podelili so mu plaketo in razglasili za častnega meščana.

Župan Marko »Bato« Carević se mu je zahvalil, ker pomaga pri ohranjanju srbskega naroda in srbske cerkve v Črni gori.