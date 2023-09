Đokovićev povratek iz brezna

Novak Đoković si je davi po srednjeevropskem času zagotovil mesto v osmini finala odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Srbski zvezdnik je v tretjem krogu zadnjega turnirja za veliki slam v sezoni zaostajal že z 0:2 v nizih, a je nato pričaral sanjsko vrnitev in premagal Lasla Đereja iz Srbije z izidom 3:2 v nizih za napredovanje.

Đoković, ki bo po turnirju v ZDA na najnovejši svetovni jakostni lestvici prevzel številko 1 v moškem tenisu, se je le opomogel po nepričakovano slabem začetku dvoboja na stadionu Arthurja Asheja in dosegel zmago s 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 v treh urah in 45 minutah. Dvoboj se je zavlekel v zgodnje jutranje ure in se je končal šele ob pol dveh po tamkajšnjem času.

Đoković je z zmago, s katero se je vrnil iz brezna poraza, postavil novi mejnik. Osmič v karieri je nadomestil zaostanek 0:2 in zmagal v petih nizih na turnirju za grand slam. "Upam, da ste uživali v predstavi," je Đoković v prvem intervjuju po dvoboju na igrišču polaskal navijačem, ki so kljub nočnim uram še vztrajali na tribunah.

"Vsekakor mi ni bilo tako prijetno, še posebej v prvih dveh nizih. To je bila ena najtežjih iger, ki sem jih igral tukaj že mnogo, veliko let," je dejal.

Še enkrat je na pomoč priskočila skoraj nadčloveška zbranost 36-letnega 23-kratnega prvaka turnirjev za grand slam med posamezniki, ki se najbolj izkaže takrat, ko je pod največjim pritiskom. Đere, 32. nosilec v New Yorku, nikoli ni presegel tretjega kroga turnirjev za grand slam in je na zadnjih štirih postankih na OP ZDA izpadel že v prvem krogu.

Smejal se je sam sebi

Toda 28-letnik je presenetil Đokovića v uvodnih dveh nizih, saj je igral zbrano in samozavestno ter povedel z 2:0, potem ko je v vsakem nizu enkrat prekinil brejk svojega rojaka.

Kljub temu, da se je dvoboj zdel že zapečaten, pa je Đoković prestavil v višjo prestavo v tretjem, četrtem in petem nizu. Nenadoma tekmečev servis, ki je bil v uvodnih dveh nizih skoraj nepremagljiv, ni več bil tako neubranljiv. Đoković je kasneje razkril, da je v slačilnici, potem ko je zaostajal dva niza, moral sam sebi povedati marsikatero krepko.

"Gledal sem se v ogledalu in sem se smejal samemu sebi, ker sem bil tako jezen zaradi načina igre, da sem skušal dvigniti svoje razpoloženje. To sem naredil že nekajkrat v svoji karieri in ni uspelo, nocoj pa je uspelo in hvaležen sem," je dejal.

Đoković, ki lovi rekordni 24. naslov na turnirjih za grand slam v New Yorku, se bo v nedeljo za mesto v četrtfinalu pomeril s še enim igralcem z območja nekdanje Jugoslavije. Njegov tekmec za četrtfinalno vstopnico bo 105. igralec sveta 25-letni Hrvat Borna Gojo, ki je v treh nizih ugnal Čeha Jirija Veselija.