Enfant terrible v Nadalovem peskovniku

V nadaljevanju preberite:

Finale pred finalom. Pogosto preveč na lahko uporabljena športna krilatica je v primeru današnjega dvoboja med Rafaelom Nadalom in Novakom Đokovićem v četrtfinalu OP Francije povsem na mestu. V zadnjih 17 letih se je le dvakrat zgodilo, da Roland-Garrosa nista osvojila Španec ali Srb, obakrat je šel pokal v Švico, leta 2009 z Rogerjem Federerjem in leta 2015 s Stanom Wawrinko. Kdo se je še prebil med najboljšo osmerico in kdo preprečil, da bi bilo v četrtfinalu turnirja za grand slam prvič najvišjih osem nosilcev? Kaj je Rafa sporočil Noletu pred dvobojem številka 59 in kdo ima boljši medsebojni »score«.