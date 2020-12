Federer bo izpustil OP Avstralije

Švicarski veteranbo izpustil prvi grand slam sezone, OP Avstralije, ki se bo v Melbournu pričelo 8. februarja.Novico je sporočil njegov agent, ki je kot razlog za odpoved navedel okrevanje po dveh operacijah kolena: »Roger se je odločil, da ne bo nastopil na OP Avstralije. V zadnjih mesecih mesecih je napredoval, kar zadeva stanje kolena in telesno pripravljenost, vendar pa se je po posvetu z ekipo odločil, da je najboljša odločitev zanj, da se na igrišče vrne po tem turnirju. V prihodnjem tednu bom začel pogovore glede nastopov na turnirjih, ki se začnejo pozno februarja, nato pa bomo začeli graditi spored do konca sezone.«39-letni Federer bo s tem prekinil niz 21 zaporednih nastopov na OP Avstralije, ki se je začel leta 2000 in je vključeval tudi šest naslovov.Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je svoj zadnji dvoboj odigral januarja v Melbournu, ko ga je v polfinalu premagal Srb. Švicar je le nekaj tednov zatem sporočil, da ga čaka operacija desnega kolena.OP Avstralije bo prihodnje leto potekalo med 8. in 21. februarjem. V moški konkurenci naslov brani, v ženski pa Američanka