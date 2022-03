Federer ukrajinskim otrokom namenil pol milijona dolarjev

Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer je oznanil, da bo prek svoje fundacije ukrajinskim otrokom, prizadetim zaradi ruske invazije, namenil pol milijona ameriških dolarjev. Federerja so po zapisih na spletni strani fundacije fotografije in posnetki iz Ukrajine pretresli, okoli 452.000 evrov pa bo namenil begunskim otrokom, da bodo lahko nadaljevali izobraževanje. »Družina in sam smo zgroženi nad podobami, ki prihajajo iz Ukrajine. Srce se nam je zlomilo, ko smo videli nedolžne ljudi, ki tako strašno trpijo. Želimo si miru,« je poudaril 40-letni in 20-kratni zmagovalec turnirjev velike četverice.

»Približno šest milijonov ukrajinskih otrok nima več dostopa do šole, zato bi jim radi pomagali pri soočanju s to izjemno travmatično izkušnjo,« je še dodal. Fundacija Rogerja Federerja bo podprla združenje War Child Holland, ki bo ukrajinskim otrokom omogočila nadaljevanje šolanja. Akcijo za pomoč prizadetim v ruski invaziji na Ukrajino je zagnal tudi nekdanji vrhunski kolesar, Nemec Jan Ullrich. Na dražbi je njegovo kolo iz leta 1998, s katerim je na dirki po Franciji v skupni razvrstitvi osvojil drugo mesto. Dražba bo potekala do 6. aprila, do petka opoldne pa je najvišja ponudba znašala 18.100 evrov.