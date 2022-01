Finale: Maratonski drugi niz spet Medvedjevu

Na odprtem prvenstvu Avstralije je odprto le še vprašanje zmagovalca moškega turnirja, Španec Rafela Nadal lovi rekordni 21. naslov za grand slam, favorit je Rus Daniil Medvedjev. Finale na igrišču polnega štadiona Roda Laverja, kjer se je zbralo 15.000 ljudi, se je začel ob 9.48.

Nadal, šesti nosilec, je prvi veliki turnir v sezoni osvojil enkrat, že davnega leta 2009. Medvedjev, drugi nosilec in zaradi odsotnosti št. 1 Novaka Đokovića najvišje postavljeni igralec, ima edino zmago na grand slamih iz New Yorka, kjer je lani ugnal srbskega prijatelja. V finalu OP ZDA leta 2019 je Nadal premagal Medvedjeva v petih nizih.

Če bo 35-letni španski veteran uspešen na prvem velikem turnirju po pol leta, bo na večni lestvici prehitel Đokovića in Rogerja Federerja. Večina navijačev stiska pesti za šampiona z Majorke.

Rafael Nadal in Daniil Medvedjev sta začela finale OP Avstralije. FOTO: Brandon Malone/AFP

Medvedjev dominiral v prvem nizu

Začelo se je po okusu 25-letnega Rusa, ki je po 1:2 dobil pet iger zapored z dvema breakoma na ničli in povedel z 1:0 v nizih. Nadal je storil kar 16 nevsiljenih napak (Medvedjev 5) in ni imel odgovora na tekmečevo igro.

V drugem nizu je Španec, ki se je v vročini in vlagi močno znojil, dvignil raven igre in s prvim breakom ušel na 3:1, nato pa zanesljivo potrdil odvzem servisa za 4:1. Toda Rusa zaostanek ni zmedel in je vrnil udarec z breakom za 3:4. Ko se je zazdelo, da bo Medvedjev obrnil niz, pa je Nadal izkoristil nekaj njegovih slabših udarcev in si z breakom priigral servisno igro za izenačenje na 1:1.

Daniil Medvedjev je favorit za zmago v Melbournu. FOTO: Brandon Malone/AFP

Maratonska igra in lažni alarm

Priložnosti ni izkoristil, čeprav je rešil štiri žogice za break in imel zakljužno žogo za niz, in spet je bilo vse odprto. Deveta igra je trajala kar 14 minut. Vmes je bil varnostni preplah, a je šlo za lažni alarm. Pri 5:5 je Nadal ubranil servis, si zagotovil vsaj podaljšano igro in na navdušenje množice zakričal znameniti: »Vamos!«

Medvedjev je ostal hladnokrven in je izsilil tie-break, potem ko je izstrelil 210 km/h hitrega asa. V podaljšani igri je Nadalu uspel prvi mini break za 2:0, a je takoj vso prednost zapravil. Dobro mu je kazalo tudi, ko je pri 5:3 serviral, vendar je tekmec spet izenačil na 5:5. Medvedjev je zatem izkoristil že prvo zaključno žogico za vodstvo z 2:0 v nizih.

Rafael Nadal lovi 21. naslov za grand slam. FOTO: Aaron Francis/ AFP

Včeraj je finale pri ženskah pripadel domačinki Ashleigh Barty, ki je postala prva Avstralka z zmago na Australian Opnu po 44 letih. S 6:3 in 7:6 je premagala Američanko Danielle Collins.

Čehinji Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova sta danes zjutraj postali zmagovalki v konkurenci ženskih dvojic. Prvi nosilki sta v finalu s 6:7 (3), 6:4 in 6:4 po 2:44 ure odpravili Kazahstanko Ano Danilino in Brazilko Beatriz Haddad Maia.

Finale, moški:

Rafael Nadal (Špa, 6) : Daniil Medvedjev (Rus, 2) 2:6, 6:7 (5), -:-.