Grke poziva k cepljenju, sam pa ga zavrača

Številka 3 svetovnega tenisa in finalist letošnjega Roland-Garrosa, Grk Stefanos Tsitsipas, je pošteno razburil svoje rojake pred začetkom turnirja v Cincinnatiju. Izjavil je, da se ni cepil proti covidu-19, saj še ni obvezno, toda prepričan je, da bo nekega dne to prisiljen storiti, da bo lahko igral tenis in nastopal na turnirjih.



Grki so v hipu skočili v zrak, čeprav mu priznavajo, da ima pravico do samostojne odločitve. Kamen spotike je dejstvo, da 23-letni Tsitsipas v domovini sodeluje v vladni kampanji za cepljenje in v videospotu poziva vse, predvsem pa mlade, k odgovornemu ravnanju za zaščito najbolj ranljivih skupin v družbi.



»Cepimo se, da bomo lahko objeli naše najdražje, ki niso tako varni kot mladina,« med drugim pravi v srce parajočem posnetku med sprehodom po plaži.

