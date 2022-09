Iga Šwiatek in Ons Jabeur za zadnji veliki slam

Poljakinja Iga Šwiatek in Tunizijka Ons Jabeur sta finalistki teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Prva je ugnala Belorusinjo Arino Sabalenka s 3:6, 6:1 in 6:4, druga pa Francozinjo Caroline Garcia s 6:1 in 6:3.

Generalka pred finalom je bila za tekmovalki zelo različna. Tunizijka, letos že finalistka Wimbledona, je za zmago potrebovala vsega 66 minut in lahko privarčevala precej moči za sklepni dvoboj. Prva igralka sveta Poljakinja pa je dve uri in 13 minut bila trd boj za finale z Belorusinjo, ki se je tako kot lani tudi letos ustavila v polfinalu tega turnirja.

»Težko bo. Proti njej so dvoboji vedno zahtevni. Prepričana sem, da bo dvoboj fizično za obe zelo naporen. Ima zelo dobre udarce, zanesljiva je na osnovni črti. Zelo bom morala paziti,« se je v sobotni finale na stadionu Arthur Ashe že ozrla Swiatkova, ki je letos že slavila v Parizu.

Enaindvajsetletnica je letos že dosegla 56 posamičnih zmag, v svojem tretjem finalu na turnirjih za grand slam pa si želi tretjo zmago. Polfinale je bil težak, zanimivo pa je bilo priznanje po tekmi, da ji je po slabem uvodu tekme s Sabalenko tokrat pomagal odhod na stranišče: »Spomnila sem se, da sem včasih le jokala na stranišču, ko sem slabo igrala. Tokrat sem razmišljala o tem, kaj lahko spremenim.«

Tunizijka Ons Jabeur se je po Wimbledonu še v New Yorku uvrstila v veliki finale. FOTO: Kena Betancur/AFP

Osemindvajsetletna Tunizijka je gladko opravila s tekmico iz Francije ter si v dveh mesecih priigrala drugi finale na turnirjih velike četverice. V Wimbledonu jo je ustavila Rusinja Jelena Ribakina, zdaj ima novo priložnost za prvo zmago na enem od štirih največjih turnirjev v letu.

»Noro dobro se počutim. Po Wimbledonu je bil pritisk velik in s to zmago sem se res sprostila,« je po polfinalu povedala Jabeurjeva. Zdaj bo v finalu morda še bolj nevarna kot v Londonu: »Vse skupaj je bolj realno, v Wimbledonu sem kar nekako živela svoje sanje in vsega skupaj sploh nisem prav verjela.«

Za Tunizijko še naprej velja, da piše in spreminja zgodovino tenisa. Postala je prva tekmovalka z afriške celine, ki bo igrala v finalu New Yorka. Bolj razočarana je bila 28-letna Francozinja, ki je kazala izjemno formo, nazadnje dobila turnir v Cincinnatiju, v polfinalu New Yorka pa je po 13 zmagah doživela poraz.