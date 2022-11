Iga Šwiatek začela zanesljivo in izenačila podvig rojakinje

V ameriškem Fort Worthu je v prvem kolu s 6:2, 6:3 Iga Šwiatek ugnala Rusinjo Darjo Kasatkino. Zmago je vpisala tudi Francozinja Caroline Garcia, ki je bila s 6:4, 6:3 boljša od domačinke Coco Gauff. Prva favoritinja teksaškega turnirja ni imela pretiranih težav s Kasatkino, sicer debitantko na zaključnih turnirjih. V celotnem dvoboju je ubranila tri priložnosti za odvzem servisa tekmice, sama pa je izkoristila tri od sedmih za zanesljivo zmago po uri in 23 minutah.

To je bila njena 46. zmaga po dveh nizih v tej sezoni. Nazadnje je to uspelo Američanki Sereni Williams (66) in še eni Poljakinji Agnieszki Radwanski (46) pred devetimi leti.

»Zadovoljna sem z začetkom turnirja in začetkom prvega dvoboja. Vedela sem, da lahko igram zelo agresivno, po drugi strani pa moraš s temi počasnejšimi žogicami precej paziti. Želela sem pravo ravnotežje in od samega začetka mi je to uspevalo,« je po dvoboju dejala 21-letnica iz Varšave.

V skupini Tracy Austin je zmago zabeležila tudi Garcia, ki je v večernem obračunu ugnala domačinko Gauffovo s 6:4, 6:3. Prav Francozinja in Poljakinja se bosta v noči s četrtka na petek pomerili v drugem kolu skupinskega dela.

»To je bila zelo solidna tekma. Vseskozi sem bila pozitivna. Proti Coco je vedno težko igrati, na igrišču je vselej impresivna in ima veliko orožij. Morala sem ostati zbrana, igrati svojo igro,« je po večerni zmagi dejala šesta nosilka Garcia.

Drevi bodo dejavne igralke v skupini Nancy Richey. Tunizijka Ons Jabeur se bo pomerila z domačinko Jessico Pegula, medtem ko bo Grkinja Maria Sakari izzvala Belorusinjo Arino Sabalenka. Grkinja in Belorusinja sta dobili obračuna v prvem krogu. Po predtekmovanju se bosta po dve najboljši iz vsake skupine prebili v polfinale. Polfinalni tekmi bosta 6. novembra, finale pa dan pozneje.