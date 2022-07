Istrska vina, za višek degustacije pa mladi zvezdnik Carlos Alcaraz

Od 22. do 31. julija bo v Umagu potekal tradicionalni teniški turnir ATP, ki po dveh letih spet vrača zelo močno konkurenco. Letos bosta na njem nastopila dva izmed desetih najboljših igralcev na svetu, mladi španski up Carlos Alcaraz in Italijan Jannik Sinner, od turnirja pa se bo poslovil najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene. Ob omenjenih bo na najmočnejšem turnirju v regiji, ki ga vsako leto obišče veliko Slovencev, ne le zaradi tenisa, temveč tudi zaradi bogatega spremljevalnega programa, ki vsebuje koncerte znanih glasbenikov, ter degustacije hrane in istrskih vin, še nekaj odličnih igralcev. To so Italijan Fabio Fognini, mladi Danec Holger Rune in letošnji zmagovalec mladinskega turnirja v Wimbledonu, domačin Mili Poljičak.

»Posebni povabili bosta letos dobila Borna Ćorić in Poljičak, ki ima zelo zanimivo igro, ob kateri bodo gledalci zagotovo uživali. Tretje povabilo pa je za zdaj skrivnost, lahko rečem le, da gre za nadarjenega mladega igralca iz države, s katero imamo poslovno vez. Nasploh si v Umagu želimo mlade igralce, ki se nato k nam vračajo, zaradi njih lahko vedno računamo na močno konkurenco. Moram reči, da se po odpovedi leta 2020 in nekoliko okrnjenem turnirju leta 2021 spet vračamo na stare tire. Letošnja konkurenca bo najbrž najmočnejša po letu 2007,« je na novinarski konferenci dejal direktor tekmovanja Tomislav Poljak.

Aljaž Bedene bo odigral zadnji Umag. FOTO: Goran Šebelić/Cropix

Enajst ur v avtu

Taupa, da bodo lahko slovenski navijači na delu čim dlje časa videli tudi Bedeneta, ki se je doslej na tem turnirju dvakrat uvrstil v četrtfinale, sanj, da bi ga nekoč osvojil, pa še ni prekinil. Letos bo imel zadnjo možnost, saj se bo po koncu sezone poslovil od teniške karavane. »Ta turnir je bil zame vedno nekaj posebnega, na njem sem praktično domačin, z ljudmi, ki ga vodijo, sem postal prijatelj. V mladih letih, ko so nas trenerji vozili v Umag, sem najprej sanjal, da bom na njem nastopil, pozneje, da ga bom osvojil. Za zdaj mi ni uspelo, a sanje se še niso končale. Vem, da bo v takšni konkurenci to težko uresničiti, a sanje so dovoljene,» ima na svojem najljubšem turnirju, na katerem tudi vedno praznuje rojstni dan in ki se igra na njegovi še vedno najljubši podlagi, pesku, visoka pričakovanja Ljubljančan.

Po Wimbledonu je bil razočaran, še vedno na poraz v prvem krogu ni pozabil, a v njem vidi tudi prednosti: »Proti Maximilianu Martererju nisem izkoristil svojih priložnosti. Toda zgodnje slovo ima tudi dobro plat, zaradi njega sem se lahko bolje pripravil za Umag.« Bedene se je pred dnevi udeležil tudi slovesnosti ob odprtju novih igrišč v Visokem pri Sarajevu, na kateri je bil tudi srbski zvezdnik Novak Đoković, zmagovalec 21 turnirjev za grand slam, med njimi tudi letošnjega wimbeldonskega. »Čeprav sem več kot 11 ur preživel v avtu, na poti pa mi je počila guma, je bilo lepo. Užival sem tako v vožnji po lepi pokrajini kot na dogodku. Lahko sem se prepričal, zakaj Novak tako rad obiskuje tiste kraje. Kljub utrujenosti po zmagi v Wimbledonu je Đoković kazal neverjetno energijo, vsi smo se temu čudili,« je navdušenje nad dogodkom v Bosni in tudi nad energijo in vedenjem enega najboljših igralcev v zgodovini izkazal Bedene.