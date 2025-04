Jannik Sinner: Vem, da sem nedolžen, a je bilo težko

Prvi teniški igralec sveta Jannik Sinner je dal prvi intervju po izrečeni dopinški kazni. V pogovoru za Sky Italia je dejal, da se je počutil krhkega, ko je izvedel za trimesečno prepoved igranja. Za izrečeno kazen je dejal, da se mu je zdela malce nepravična, čeprav se je izognil morebitni daljši izključitvi.

»Ko sem izvedel za prepoved v Dohi, sem se počutil krhkega. Toda ljudje okoli mene so mi pomagali, da sem se znova postavil na noge. A vseeno je bilo zelo težko,« je Sinner povedal za Sky Italia, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Nisem se povsem strinjal s prepovedjo in kompromisom. Na koncu moraš izbrati manjše zlo od dveh, četudi je to, kar preživljam, nekoliko nepošteno. Lahko bi bilo še hujše in bi se soočal s še večjo krivico,« je dejal 23-letni Južni Tirolec iz San Candida oziroma Innichena, ki trenutno živi v Monaku.

Sinner je bil marca 2024 pozitiven na anabolično sredstvo klostebol. Sankcijam se je izognil, potem ko je trdil, da je snov pomotoma prišla v njegovo telo prek izdelka brez recepta, ki ga je njegov fizioterapevt uporabil za zdravljenje majhne rane na roki.

Svetovna protidopinška agencija (Wada) se je pritožila na prvotno odločitev Mednarodne agencije za teniško integriteto (Itia) pri športnem razsodišču (Cas) in zahtevala dveletno prepoved igranja.

Sinner je nato februarja privolil v trimesečno prepoved igranja do 4. maja, potem ko so se pri Wadi strinjali z ugotovitvijo, da se je številka 1 svetovnega moškega tenisa nenamerno okužil s snovjo in da ni želel goljufati.

Nekateri igralci so sodbo kritizirali kot preveč popustljivo. »Na začetku sem bil zelo krhek. Nisem oseba brez čustev, a v življenju se vedno učiš. Igralci, ki so slabo govorili o meni? Vem, da sem nedolžen, a bilo je težko,« je dejal Sinner.

Sinner bo lahko znova igral v začetku maja in naj bi prvič zaigral na domačem Foro Italicu na teniškem mastersu v Rimu, na njegovem urniku pred začetkom turnirja za veliki slam, OP Francije, 25. maja je tudi turnir v Hamburgu.

»Sem štel dneve? To počnem od prvega dne moje prepovedi,« je dejal Sinner.

Sinnerjev zadnji turnir je bil januarja v Melbournu, ko je ubranil naslov na OP Avstralije. Kot je dejal, trdo trenira za vrnitev.

»Odmor je bil dobra priložnost za izboljšanje na področjih, kjer sem imel težave – na podlagah, ki so zame težje. Vsak dan se počutim bolje – tako fizično kot psihično,« je dejal Sinner.

V karieri je osvojil 19 naslovov, je trikratni zmagovalec turnirjev za veliki slam, leta 2024 je slavil tudi na odprtem prvenstvu ZDA.