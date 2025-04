Po letu dni molka je odkril, kako je prišlo do kontaminacije

Po letu dni molka se je oglasil tudi »glavni krivec« v dopinški aferi teniške številke 1 Jannika Sinnerja, njegov bivši atletski trener Umberto Ferrara. Zdaj je 55-letni trener razkril, kako je Sinner postal »naključni dopingiranec«, on pa obdolženec št. 1.

»V ZDA sem prinesel pršilo, ki je nato s pomočjo fizioterapevta Giacoma Naldija okužilo Sinnerja med turnirjem v Indian Wellsu lansko leto. Naldi je igralca zdravil brez zaščitnih rokavic,« je uvodoma povedal Ferrara in nadaljeval zelo zanimivo pot mazila, ki ga je že leta uporabljal po predpisu zdravnika specialista kot podporno zdravilo pri kronični bolezni.

»V ZDA sem ga prinesel za svojo patologijo in da bi ga imel na voljo v tujini. Naldiju nisem dal ničesar, sem pa predlagal, da ga uporabi, ker je imel ureznino na prstu in se ni zacelila ter mu je oteževala delo. Zelo jasno sem mu povedal, kakšno je zdravilo, in opozoril, da ne pride v stik z Jannikom. Pravzaprav sem dovolil njegovo uporabo le v osebni kopalnici. Naldi ni zanikal tega, a je rekel, da se tudi ne spomni. Ko sem slišal za razkritje pozitivnega testa, sem bil začuden. Niti za trenutek nisem pomislil, da je Naldi brez rokavic zdravil Sinnerja, ker sem ga o tej možnosti opozoril. Pozneje sem v nekaj urah opravil rekonstrukcijo, ki je pripeljala do Jannikove kontaminacije. Predložil sem tudi dokumentacijo o nakupu pršila v lekarni v Bologni,« je bil izčrpen Ferrara. O verodostojnosti njegovega pojasnila ni izrazila dvomov niti protidopinška agencija Wada.

Ferrara je pohvalil Sinnerjevo zrelost v zanj zelo težavnem obdobju. »Ima posebno delovno etiko in predanost, zaradi česar nenehoma dviguje letvico,« je še povedal o svojem nekdanjem varovancu, ki je v trimesečnem suspenzu.