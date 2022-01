Jasno sporočilo za Novaka Đokovića: Samo cepi se

V pričakovanju današnje odločitve avstralskega ministra za priseljevanje Alexa Hawka o tem, ali bo najboljši teniški igralec na svetu Novaka Đokovića po vseh peripetijah pri pridobivanju vstopnega vizuma moral zapustiti Avstralijo, je 34-letnemu Srbu jasno sporočilo poslal tudi premier zvezne države Victoria Daniel Andrews.

»Rad bi, da se samo cepite. To je ključno,« je povedal Andrews in nadaljeval. »Tako sem rekel vsakemu prebivalcu Victorie, to so naredili moji otroci, to je naredilo 93 odstotkov naše zvezne države,« ni varčeval z besedami prvi mož Victorie, gostiteljice prvega letošnjega velikega slama v Melbournu, kjer bi Đoković lovil rekordno 21. zmago na največjih turnirjih. Andrews je ponovil tudi besede Đokovićevega tekmeca Rafaela Nadala, ki je dejal, da je Đoković poznala zahteve za vstop in če bi želel, bi brez težav igral v Avstraliji.

Andrews je še dal vedeti, da je turnir veliko večji od katere koli osebe in se z razlogom imenuje veliki slam. »Kot je varnost naše skupnosti večja kot katera koli oseba,« je še med drugim povedal.

V zvezni državi Victoria so včeraj zabeležili 25 smrti in 37.169 okužb s koronavirusom z različico omikrona.