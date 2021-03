Juvanova na glavnem delu turnirja v Monterreyju

Ljubljančanka Kaja Juvan je uspešno prestala kvalifikacije teniškega turnirja v Monterreyju v Mehiki, kjer bo ena izmed treh slovenskih predstavnic.



Juvanova je kot prva nosilka kvalifikacij v prvem krogu premagala Belorusinjo Olgo Govorcovo s 6:2, 4:6 in 6:2, v drugem pa je bila prepričljivo boljša od Japonke Kurumi Nara s 6:1, 6:1.



20-letna Ljubljančanka bo v Monterreyju igrala tudi v dvojicah, kjer bo združila z Rusinjo Varvaro Gračevo.



Kaja Juvan bo zavoljo odličnih rezultatov v zadnjem obdobju znova napredovala na lestvici WTA, kjer bo jutri postala 90. igralka sveta.



Na turnirju v Mehiki bosta izmed Slovenk igrali še Tamara Zidanšek, ki bo igrala tako v posamični konkurenci kot dvojicah, in Dalila Jakupovič, ki se bo preizkusila samo med pari z Indijko Ankito Raino.

Rola obstal v kvalifikacijah

Manj uspešen je bil Blaž Rola v kvalifikacijah turnirja ATP 500 v Dubaju, kjer je izgubil na zadnji oviri.



Rola je v prvem krogu premagal Kazahstanca Dimitrija Popka s 6:3, 4:6 in 7:6 (12), nato pa v drugem moral priznati premoč Južnoafričanu Lloydu Harrisu, ki je slavil s 6:2, 6:4.



V Združenih arabskih emiratih bo tako naslednji teden od Slovencev igral le Aljaž Bedene, ki se bo v uvodnem krogu v ponedeljek pomeril s kvalifikantom iz Indije Yukijem Bhambrijem.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: