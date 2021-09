Kaja Juvan po preobratu v Kazahstanu na zmenek s Krunićevo

Dvajsetletna Ljubljančanka Kaja Juvan je v prvem kolu premagala četrto nosilko, Belgijko Greet Minnen z 2:6, 7:6 (5), 6:4. Dvoboj je trajal dve uri in 29 minut. Juvanova je bila proti 76. igralki na lestvici WTA nemočna v prvem nizu, potem ko je takoj zaostala z 0:4. V drugem je v peti igri Minnenova vnovič povedla z brejkom prednosti, a se je Slovenka (94. WTA) vrnila in izenačila na 4:4. Niz je odločila podaljšana igra, v kateri je po zaostanku z 2:5 Juvanova dobila naslednjih pet točk in izenačila na 1:1 v nizih.



V tretjem nizu je Juvanova najprej prišla do prednosti odvzema servisa v tretji igri. Belgijka se je v osmi še vrnila, dve zaporedni igri slovenske predstavnice pa sta bili dovolj za napredovanje v drugo kolo. V njem se bo pomerila s Srbkinjo Aleksandro Krunić.



Juvanova bi morala sicer danes še enkrat na igrišče za obračun dvojic, a se je brez boja skupaj z Rusinjo Natelo Dzalamidze prebila v četrtfinale, potem ko sta nastop odpovedali Rusinji Anastasija Gasanova in Natalija Vihljanceva.



Za preboj v polfinale dvojic se bosta Juvanova in Dzalamidzejeva pomerili z Rusinjo Ano Blinkovo in Kazahstanko Ano Danilino.

