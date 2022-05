Kaja Juvan prvič v karieri do finalnega dvoboja

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je na turnirju serije WTA v Strasbourgu z nagradnim skladom 203.024 evrov pripravila presenečenje in ugnala prvo nosilko, Čehinjo Karolino Pliškovo. Ljubljančanka je zmagala s 6:2, 7:5 in se po uri in 27 minutah uvrstila v finale. V njem se bo pomerila z drugo nosilko Angelique Kerber, ki je napredovala po predaji Francozinje Oceane Dodin pri izidu 7:6 (2), 1:0 za Nemko.

V soboto bo Juvanova prvič nastopila v finalu turnirja tako visoke ravni med posameznicami. Pred tem je enkrat igrala v finalu dvojic in ga lani v Cluju v Romuniji dobila v navezi z Natelo Dzalamidze iz Rusije. Kot najstnica se je 12-krat prebila v finale na turnirjih serije ITF in jih sedem dobila, nazadnje v italijanski Puli aprila 2019.

Tokrat je za precej bolj odmeven dosežek poskrbela v Strasbourgu, kjer je nanizala zmage proti Izraelki Lini Glushko (6:3, 6:1), Nefisi Berberović iz BiH (6:2, 6:3) in Belgijki Elise Mertens (7:6, 6:4). V polfinalu pa je bila po dveh nizih boljša še od Pliškove, ki zdaj zaseda osmo mesto na lestvici WTA.