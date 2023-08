Juvanovo v tretjem krogu OP ZDA čaka št. 1

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v 2. krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku z nagradnim skladom 60 milijonov evrov premagala Lauren Davis iz Združenih držav Amerike s 6:7 (3), 6:4 in 6:3.

Dvaindvajsetletna Ljubljančanka, ki je v uvodnem krogu izločila 29. nosilko iz Italije Elisabetto Cocciaretto s 6:2 in 7:5, je tokrat dobro začela dvoboj proti 50. igralki sveta, ki je uvodoma izločila Črnogorko Danko Kovinić.

Slovenka je držala korak s sedem let starejšo tekmico, igralki sta dobivali igre na svoj servis, tako da je bila logična posledica podaljšana igra v tem nizu. V tej je Američanka povedla s 3:1, pa nato 5:2, nato je Juvan na svoj servis izgubila še eno točko in zaostala s 3:6, tekmica pa je izkoristila že prvo zaključno žogico za zmago v nizu.

Obeta se ji dvoboj s št. 1

V drugem nizu je Juvan v tretji igri odvzela servis Američanki, v sedmi pa poskrbela za nov "brejk" za 5:2. V naslednji igri je resda sama izgubila na svoj servis, toda to ni bilo usodno, tako da je izid v nizih poravnala po zmagi s 6:4.

Foto Blaž Samec

Slovenka je tudi v tretjem nizu v tretji igri prišla do "brejka", vendar ji je tokrat Davis takoj vrnila z enako mero. Juvan pa je gladko dobila še naslednjo igro na tekmičin začetni udarec, nato zadržala prednost, končni udarec pa zadala v deveti igri z novim "brejkom" za veliko zmago, drugo v tretjem medsebojnem dvoboju z Amerirčanko.

Juvan, trenutno 145. igralka na svetovni jakostni lestvici WTA, se je po letih 2020 in 2021 tretjič prebila v 2. krog OP ZDA. Na dosedanjih turnirjih za grand slam je najvišje "prilezla" do 3. kroga, to ji je uspelo v Melbournu 2021 ter dvakrat v Wimbledonu v letih 2021 in 2022.

V 3. krogu pa Kajo Juvan čaka prva nosilka, Poljakinja Iga Swiatek, ki je z 2:0 dobila dvoboj z Avstralko Darjo Saville.