Alcaraz pokazal mentalno moč in bo branil naslov

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz je prvi finalist turnirja za grand slam v Wimbledonu. Dvakratni zaporedni zmagovalec najbolj prestižnega teniškega turnirja na svetu v letih 2023 in 2024 je v današnjem prvem polfinalnem obračunu premagal Američana Taylorja Fritza s 6:4, 5:7, 6:3 in 7:6 (6).

Dvaindvajsetletni Španec, sicer drugi nosilec turnirja z nagradnim skladom 52,3 milijona evrov, je za zmago nad pet let starejšim tekmecem iz ZDA potreboval dve uri in 49 minut. V prvi igri uvodnega niza je visokoraslemu Američanu odvzel servis že v prvi igri in po 36 minutah zmagal s 6:4. V izenačenem drugem nizu sta imela oba igralca do dvanajste igre v posesti svoj začetni udarec, nato pa je prvi popustil Alcaraz in niz izgubil s 5:7.

Zgodba Taylorja Fritza v Wimbledonu se je končala. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Španec je bil v naslednjem nizu absolutni gospodar osrednjega igrišča v All England Clubu. Za zmago s 6:3 je potreboval 33 minut, v izenačenem četrtem nizu pa je odločitev padla šele v podaljšani igri. Bolje ga je začel Alcaraz, ki je povedel s 4:1, nato pa je Fritz nanizal pet zaporednih točk in povedel s 6:4. A Španec se je v mojstrskem slogu izvil iz neprijetnega položaja, v seriji je osvojil štiri zaporedne točke za končno zmago z 8:6.

Petkratni zmagovalec turnirjev za grand slam s Pirenejskega polotoka, poleg dveh končnih zmagoslavij v Wimbledonu je dvakrat zmagal še na odprtem prvenstvu Francije v Parizu v letih 2024 in 2025 ter na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku leta 2022, se bo v nedeljskem velikem finalu pomeril z zmagovalcem današnjega drugega polfinalnega dvoboja med Italijanom Jannikom Sinnerjem in Srbom Novakom Đokovićem, ki se bo predvidoma pričel ob 17.45.

Carlos Alcaraz: »To je bil zelo zahteven dvoboj, a taki so vsi, ko je na drugi strani mreže Taylor. Še težje je bilo zaradi razmer in izjemne vročine. Polfinalni dvoboji v Wimbledonu so vselej zahtevni, kljub živčnosti in napetosti pa sem ponosen, da sem ostal miren. Ne razmišljam o zmagovalnem nizu. V Wimbledonu živim svoje sanje, ko stopim na ta čudovita igrišča in igram tenis na najlepšem turnirju na svetu. Tretjič zaporedoma sem se uvrstil v finale in želim uživati v tem trenutku, o nedeljskem finalu pa bom razmišljal malce kasneje.«

Triindvajsetletni Sinner, sicer prvi nosilec turnirja na sveti teniški travi in prvi igralec na jakostni lestvici ATP, se je šestič uvrstil v polfinale turnirjev za grand slam. Doslej je na njih dosegel tudi tri končne zmage, dvakrat na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu 2024 in 2025 ter lani v New Yorku, edini finalni poraz pa je doživel letos v Parizu proti Alcarazu.

Njegov polfinalni tekmec iz Srbije bo 14. nastopil v polfinalu slovitega turnirja v Wimbledonu, kar je tudi absolutni rekord. Doslej je tudi 24-krat slavil na največjih turnirjih na svetu in si na večni lestvici deli prvo mesto z Avstralko Margaret Court. Osemintridesetletni Đoković je 10-krat zmagal v Melbournu, 7-krat v Wimbledonu, 4-krat v New Yorku in 3-krat v Parizu.