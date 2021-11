Kitajci pokazali javnosti nov video in fotografijo teniške igralke

Kitajski državni mediji so danes objavili nov video in fotografijo domnevno izginule kitajske teniške igralke Peng Shuai. Glavni urednik državnega časnika Global Times Hu Xijin je danes na Twitterju objavil kratek video Pengove na odprtju mladinskega turnirja v Pekingu. V videu je videti, kako občinstvo z aplavzom pozdravlja posebne goste turnirja, ki jih prireditelji kličejo poimensko in med njimi je tudi Pengova. Ta je sicer pomahala publiki, ni pa spregovorila. Nastale so tudi nove fotografije.

Isti medij in urednik sta že v soboto objavila video o igralki, v katerem se zagotavlja, da igralka živi normalno življenje, v petek pa prve fotografije. Pri WTA pa ostajajo skeptični. V videu je bil posnetek Pengove pri večerji s prijatelji in trenerjem, ki naj bi dokazal, da je kitajska specialistka za igro dvojic na varnem in v prestolnici uživa normalno življenje.

Kitajske oblasti še vedno niso potrdile, kje se nahaja izginula teniška igralka. Za prejšnje fotografije in video pa velja, da ni bilo mogoče neodvisno potrditi, kdaj in kje so bile posnete, zato pri Mednarodnem združenju teniških igralk WTA s svojimi ocenami ostajajo zadržani.

Vlada za zdaj brez komentarja

Zdaj 35-letne Pengove, nekdanje prve igralke sveta v ženskih dvojicah in dvakratne zmagovalke turnirjev za grand slam, do tega konca tedna ni bilo videti v javnosti, odkar je 2. novembra Zhang Gaolija obtožila spolnega napada. Pengova je v daljši objavi na Weiboju, Twitterju podobnem družbenem omrežju na Kitajskem, zapisala, da jo je Zhang prisilil v seks, potem ko jo je pred tremi leti povabil v svojo hišo, da bi z njim in njegovo ženo igrala tenis. Le pol ure kasneje je bila njena objava izbrisana.

FOTO: Hu Xijin/Reuters

Niti Zhang, nekdanji podpredsednik kitajske vlade, niti zdajšnja kitajska vlada niso komentirali obtožb Pengove, razpravo o tej temi pa so blokirali na kitajskem internetu, ki je močno cenzuriran.

Podporo Pengovi so med drugimi izrazili nekdanji ter zdajšnji igralci in igralke tenisa, Bela hiša ter komisija športnikov Mednarodnega olimpijskega komiteja. V primer izginule kitajske teniške igralke Peng Shuai se je odločno vključilo tudi združenje teniških igralk WTA. Kitajski je zagrozilo z odvzemom vseh turnirjev, če bo usoda igralke še naprej ostala neznana in če Kitajska ne bo raziskala obtožb o spolnem napadu na športnico.

Peng Shuai FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Pri tem ne gre spregledati, da je prav kitajski trg v tem trenutku med najbolj pomembnimi za WTA. Med drugim je Shenzhen potrjen kot gostitelj zaključnega turnirja najboljše osmerice igralk za obdobje 2019-2028, denarne nagrade pa so tam zvišali s sedmih na 14 milijonov dolarjev. Letos je zaradi zapletov s pandemijo koronavirusa tekmovanje sicer prevzela mehiška Guadalajara. Vsi doslej predstavljeni podatki o igralki so pri WTA zaenkrat izzvali nove dvome.