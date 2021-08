Kljub novemu porazu tudi dobra novica za Tamaro Zidanšek

Slovenski teniški igralki Tamari Zidanšek, ki je v začetku junija navduševala s predstavami na odprtem prvenstvu Francije, v zadnjem obdobju ne gre najbolje od rok. Potem ko se je pred tednom dni hitro poslovila od turnirja v Cincinnatiju, je že v uvodnem krogu izpadla tudi na tekmovanju v Chicagu (z nagradnim skladom 235.000 dolarjev).



Od 23-letne Konjičanke, ki je turnir v Chicagu začela kot četrta nosilka, je bila po slabih dveh urah igre boljša dve leti mlajša Varvara Gračeva, ki je zmagala s 6:3, 1:6 in 6:2. Ruska igralka na svetovni lestvici ta čas zaseda 88. mesto. Za Zidanškovo nov poraz zagotovo ni dobrodošel v pripravah za bližnje odprto prvenstvo ZDA, ki se bo že čez teden dni začelo v New Yorku.



Kljub novemu neuspehu pa je na svetovni lestvici najvišje uvrščena slovenska teniška igralka danes izvedela tudi dobro novico: v točkovanju WTA je namreč Tamara prehitela eno tekmico, tako da je zdaj na 39. mestu.



Preostali naši igralki, ki se bosta udeležili zadnjega letošnjega turnirja za grand slam, se bosta pred odhodom v New York predstavili na turnirju v Clevelandu. Polona Hercog se bo v uvodnem krogu spoprijela z Američanko Mario Mateas, prva tekmica Kaje Juvan pa bo prvopostavljena Rusinja Darija Kasatkina.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: