Brez slovenskega obračuna: slovo Zidanškove in Juvanove

Klepačeva z Jurakovo ekspresno v drugo kolo med dvojicami

Medvedjev brez težav napredoval

Medvedjev pozdravlja gledalce po zmagi, ki mu je prinesla uvrstitev v tretje kolo glavnega dela turnirja. FOTO: Matthew Stockman/AFP

Favoritinje brez prask

Slovenska teniška igralkaje v drugem kolu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku izgubila in končala s posamičnimi nastopi na letošnjih velikih slamih. Prepričljivo jo je premagala Belorusinja, druga nosilka, s 6:3 in 6:1.Dvoboj je trajal manj kot uro, končan je bil po 59 minutah. Sabalanka je prevladovala v vseh elementih igre, po točkah je dvoboj dobila z 59:32. Zidanškova je bila polfinalistka odprtega prvenstva Francije, nato se je v Wimbledonu poslovila že po uvodnem nastopu.Le slabo uro pred izpadom Zidanškove v New Yorku je tuditudi končala posamične nastope. Od 20-letne Ljubljančanke je bila boljša 26. nosilka domačinka, ki je slavila s 6:4, 6:2. Dvoboj je trajal uro in 11 minut.Juvanova je dvoboj začela zelo dobro in držala stik z izkušenejšo tekmico vse do sedme igre, ko je še vodila s 4:3. Nato pa je Collinsova zaigrala bolje in v zadnjih treh igrah skupaj oddala le tri točke. Drugi niz je 27-letnica iz St. Petersburga na Floridi začela bolje, takoj odvzela servis Juvanovi, a se je slovenska predstavnica takoj vrnila in povedla z 2:1. Nato pa je Collinsova znova zaigrala bolje in osvojila naslednjih pet iger za zanesljivo napredovanje v tretje kolo, kjer se bo pomerila s Sabalenko.se je skupaj s Hrvaticouvrstila v drugo kolo turnirja dvojic na odprtem prvenstvu ZDA. Klepačeva in Jurakova sta po uri in štirih minutah slavili s 6:1, 6:1 proti Ukrajinkiiniz Indije.Slovensko-hrvaška naveza bi morala sicer morala igrati proti Špankamain, a sta tekmici dvoboj pred začetkom predali. Kot alternativi sta »vskočili« Bondarenkova in Raina, a bili proti osmima nosilkama povsem nemočni. V drugem kolu Slovenko in Hrvatico čakata boljši iz obračuna rusko-estonske navezeter ameriške dvojiceinRusje zanesljivo napredoval v tretje kolo odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Drugi nosilec je bil na osrednjem igrišču boljši od Nemcas 6:4, 6:1, 6:2, dvoboj pa je trajal uro in 50 minut. Petindvajsetletni Medvedjev, finalist v New Yorku pred dvema letoma, je bil od samega začetka še pod pritiskom dve leti starejšega Nemca, ki pa je nato povsem popustil.»Zelo dobro sem odigral v tesnih trenutkih, najbrž je to botrovalo padcu njegove ravni, kar sem izkoristil. Zelo sem zadovoljen, ker sem napredoval po manj kot dveh urah,« je takoj po obračunu dejal Moskovčan. »Skušam le zmagati, vse od rane mladosti. Včasih uspe, včasih ne. Novaka (Đokovića) lahko vprašate, kako je s tem. Človek je dobil 20 grand slamov, a se mora vsak dan znova dokazovati, kot ste lahko videli včeraj,« je Medvedjev še razkril, kako težko je psihično držati visoko raven iz dvoboja v dvoboj, kar kaže v zadnjih nekaj sezonah.Finalist letošnjega OP Avstralije se bo v tretjem kolu pomerili s španskim veteranom. Slednji je v treh nizih zanesljivo premagal Nemca. V tretje kolo je napredoval tudi peti nosilec, Rus. Oddal je drugi niz proti Špancu, nato pa v naslednjih dveh izgubil le še po eno igro.V ženski konkurenci so zanesljivo napredovale Ukrajinka, Špankater Romunka, medtem ko je že pred današnjim sporedom zaradi predaje Srbkinje(nerazkriti zdravstveni razlogi) napredovala branilka naslova, Japonka. V tretjem kolu se bo tako štirikratna zmagovalka turnirjev velike četverice pomerila s KanadčankoSvitolina, peta nosilka, je s 6:2, 7:5 ugnala Španko, Halepova pa je bila s 6:3, 6:1 boljša od Slovakinje. Zelo zanimiv dvoboj se v tretjem kolu obeta med lansko finalistko, Belorusinjoin Muguruzo. Slednja je s 6:4, 6:2 ugnala Nemko, medtem ko je bila Belorusinja boljša od Italijankes 6:3, 7:6 (1).