Konjičanka se je po kravati kot feniks dvignila iz peska

Zidanškova se je prvič uvrstila med 16 na turnirjih za grand slam.



Čehinjo Katerino Siniakovo je po 0:6 zlomila s potrpežljivo igro.



Naslednja tekmica bo nepostavljena Romunka Sorana Cirstea.

Tamara Zidanšek je vzhajajoča zvezda slovenskega tenisa. FOTO: Martin Bureau/AFP

4

odvzemi servisa so v prav toliko poskusih uspeli Tamari Zidanšek

Ni marala mraza na Rogli

Polona Hercog je morala priznati premoč tekmici. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Moški, 3. krog:

Kei Nishikori (Jap) - Henri Laaksonen (Švi) 7:5, predaja;

Federico Delbonis (Arg) - Fabio Fognini (Ita/27) 6:4, 6:1, 6:3;

Alexander Zverev (Nem/6) - Laslo Đere (Srb) 6:2, 7:5, 6:2;

Alejandro Davidovich Fokina (Špa) - Casper Ruud (Nor/15) 7:6 (3), 2:6, 7:6 (6), 0:6, 7:5;

Danil Medvedjev (Rus/2) - Reilly Opelka (ZDA/32) 6:4, 6:2, 6:4;

Pablo Carreno (Špa/12) - Steve Johnson (ZDA) 6:4, 6:4, 6:2;

Christian Garin (Čil/22) - Marcos Giron (ZDA) 6:1, 5:7, 6:2, 6:2.



Ženske, 3. krog:

Jelena Ribakina (Kaz/21) - Jelena Vesnina (Rus) 6:1, 6:4;

Viktorija Azarenka (Blr/15) - Madison Keys (ZDA/23) 6:2, 6:2;

Anastazija Pavljučenko (Rus/31) - Arina Sabalenka (Blr/3) 6:4, 2:6, 6:0;

Tamara Zidansek (SLO) - Katerina Siniakova (Češ) 0:6, 7:6 (5), 6:2;

Serena Williams (ZDA/7) - Danielle Collins (ZDA) 6:4, 6:4;

Sorana Cirstea (Rom) - Daria Kasatkina (Rus) 6:3, 6:2.

Marketa Vondroušova (Češ/20) - Polona Hercog (Slo) 6:3, 6:3.

Kdor je po prvem nizu dvoboja tretjega kroga OP Francije medinrazočaran izklopil televizijski sprejemnik, je storil veliko napako. Kdor je vztrajal, je imel pogrizene nohte, a se mu je obrestovalo. Zidanškova je premaknila še en mejnik v svoji teniški karieri ...Po zmagi z 0:6, 7:6 (5) in 6:2 se je Zidanškova uvrstila v osmino finala turnirja na Roland-Garrosu. Začetek res ni nakazoval takšnega razpleta. Vsega 23 minut je trajal prvi niz, v katerem je bila Čehinja vsaj za razred boljša in je Konjičanki zavezala teniško kravato.Prvi žarek upanja, da bi se lahko zgodba vendarle srečno končala, je posijal na začetku drugega niza, v katerem je Slovenka tekmici takoj vzela servis. Vseeno je sledil tie-break, kar je bila nova izkušnja za 23-letnico na največjih turnirjih. Dobro se je znašla in izkoristila drugo zaključno žogico. Siniakova, 68. igralka na lestvici WTA, torej 17 mest višje od Zidanškove, je bila pred odločilnim nizom pod večjim psihološkim pritiskom. Tudi govorica njenega telesa je namigovala, da popušča ...Zidanškova je postajala vse bolj natančna in zanesljiva. Taktika serije dolgih žogic pred skrajšano se ji je obrestovala, vse pogosteje je prihajala tudi k mreži, kar je bil še en znak, da je vse bolj samozavestna. Čehinja je med cik-cak tekanjem pa pesku izgubljala energijo in voljo, zaprosila je tudi za zdravniški premor. Toda Zidanškova je že zavohala kri, po novem breaku – izkoristila je vse štiri žogice za odvzem servisa – je priložnost na zanjo srečnem igrišču številka 7 zagrabila za roge in se iskreno veselila uvrstitve v osmino finala. Zadnja Slovenka, ki ji je to uspelo, je bilaleta 2008.Zidanškova je v tretjem nizu prikazala igro, s kakršno je prvič premagala igralko iz najboljše deseterice () in se prekprvič prebila med najboljših 32. V tretjem dvoboju je storila 31 nevsiljenih napak (Siniakova 45), v zadnjem nizu vsega dve (Siniakova 17). Zasluge gredo zagotovo tudi psihologu, ki je tako moral še tretjič bos z Roland-Garrosa v hotel, kot je obljubil ob vsaki zmagi varovanke.O Zidanškovi tuji mediji doslej niso veliko poročali, spremenilo se je tudi to. Agencija Reuters je razkrila nekaj podrobnosti. »Najprej sem deskala na snegu, kar je normalno, saj živim le 20 minut stran od smučišča. Toda vedno me je zeblo. Moj bog, mraza sploh ne maram. Zato sem izbrala tenis, sprva za zabavo, potem je postalo resno,« je mednarodni javnosti razkrila študentka psihologije skozi program WTA.Kaže, da še zdaleč ni zadovoljila apetitov v Parizu. »Toliko velikih imen se je poslovilo v prvem tednu, da je zdaj žreb povsem odprt, ampak saj je v teh časih korone tako že kar nekaj časa,« je dodala Zidanškova, ki se bo jutri v osmini finala pomerila s premagljivo tekmico, nepostavljeno Romunko, s katero še ni prekrižala loparjev.Če bi bila uspešna, bi se v četrtfinalu lahko celo srečala z rojakinjo, toda Mariborčanka danes ni zmogla preskočiti še višje češke ovire. Dvajseta nosilkaje bila boljša s 6:3 in 6:3. Zadnjega, a neenakovrednega srečanja na legendarnem igrišču igrišču Suzanne-Lenglen, je bilo konec po uri in 11 minutah.