Magična privlačnost Pariza odgnala črne misli

Čeprav so mu zaradi poškodb že večkrat napovedovali slovo od vrhunskega tenisa, se je Rafael Nadal vedno vračal in zdaj v Parizu osvojil že 14. lovoriko zmagovalca odprtega prvenstva Francije. Kaj je dejal po finalu in kako se ozira k naslednjem izzivu teniške sezone v znamenitem Wimbledonu? Francija pa je s Strasbourgom in Parizom narisala nasmeh na obraz Kaje Juvan ...