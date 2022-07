Marija Šarapova rodila sina Theodora

Zmagovalka petih turnirjev za veliki slam in nekdanja prva igralka sveta, ki je kariero zaradi kroničnih težav z zdravjem končala leta 2020, je v petek prek instagrama pozdravila sina Theodora. Na istagramu je Šarapova ob fotografiji z dojenčkom in s partnerjem, milijonarjem Alexandrom Gilkesom, zapisala, da je Theodore »najlepše, najbolj zahtevno in najbolj hvaležno darilo, kar si ga je lahko naša mala družinica želela«.

Dodala je datum rojstva z rimskimi številkami, ki kaže, da se je sin rodil 1. julija. Šarapova, ki je bila nekaj časa v vezi tudi s slovenskim košarkarjem Sašo Vujačićem, spomladi 2012 pa je z njim razdrla zaroko, se je nedavno poročila z britanskim poslovnežem.

V času teniške kariere je tekmovala pod rusko zastavo, čeprav je od začetkov kariere živela v ZDA. Še danes je edina Rusinja, ki je osvojila turnir za veliki slam.