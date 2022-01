Martina Hingis nima razumevanja za Đokovićev pogled na svet

Švicarska nacionalna televizija (SRF) bo nocoj predvajala 90-minutno dokumentarno oddajo o nekdanji vrhunski teniški igralki Martini Hingis. V njej bodo razkrili Martinino pot od čudežne deklice do svetovne zvezdnice.

»To je zgodba mojega življenja in moje kariere. Ustvarjalci oddaje so o meni govorili z različnimi sopotniki, tudi z Rogerjem Federerjem. Tri dni so snemali tudi pri meni doma, celotnega dokumentarca pa še nisem videla, zato se bom pustila presenetiti. Zelo me zanima, kakšni bodo odzivi,« je radovedna 41-letna Švicarka, ki je sicer luč sveta ugledala v Košicah na Slovaškem.

209 tednov je bila Martina Hingis številka 1 na svetovni lestvici WTA

Ob tej priložnosti se je Hingisova v intervjujih za različne švicarske medije dotaknila tudi afere okrog (ne)nastopa Srba Novaka Đokovića na odprtem prvenstvu Avstralije. »Novak se je očitno v letalo vkrcal s prepričanjem, da bo lahko igral v Melbournu. Kar se je nato zgodilo, je škoda za tenis. V tem primeru je poraženec šport. Žal mi je za Novaka, saj bo njegov že tako ali tako načeti ugled še bolj trpel,« je presodila ena od najboljših teniških igralk v zgodovini.

Na lastni koži občutila, da z avstralskimi oblastmi ni šale

Na vprašanje, ali razume Đokovića, je odvrnila, da ima srbski as svoj pogled na svet, v katerem očitno ni prostora za cepljenje. »Za to nimam razumevanja. Ker pa ga kar dobro poznam, vem, da je pravzaprav simpatičen in dostopen človek. Je pa ekscentričen in kljub temu trenutno najboljši teniški igralec na svetu,« je poudarila Hingisova, ki se ji niti sanja ne, ali bo Đoković dočakal zeleno luč za nastop na uvodnem turnirju leta za grand slam, ve pa, da z avstralskimi oblastmi ni šale.

To je občutila tudi na lastni koži. »Pred leti so me na letališču v Melbournu ustavili zaradi jabolka in tablice čokolade. Ni mi preostalo drugega, kot da sem se jima odpovedala. Šele nato so me spustili naprej,« je zaupala zmagovalka 43 turnirjev, od tega sedmih za grand slam.