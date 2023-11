Medvedjev dobil ruski derbi, naslednji v akciji Đoković

Rus Danil Medvedjev je zmagovalec drugega obračuna rdeče skupine na zaključnem teniškem turnirju v Torinu. V ruskem dvoboju je ugnal rojaka Andreja Rubljova s 6:4, 6:2 po uri in 32 minutah. Medvedjev, zmagovalec zaključnega turnirja pred tremi leti, je bil še sedmič boljši na medsebojnih tekmah proti Rubljovu. Svojega rojaka in prijatelja je premagal tretjič zapovrstjo in si na stežaj odprl vrata za nastop v polfinalu, ki bo v soboto.

Popoldne Cicipas, zvečer Đoković

V sredo se bo v drugem krogu skupinskega dela pomeril proti Nemcu Alexandru Zverevu, medtem ko Rubljova čaka obračun proti Špancu Carlosu Alcarazu. Sedmopostavljeni Zverev je popoldne dobil četrti medsebojni obračun proti Špancu s 6:7 (3), 6:3, 6:4.

Alexander Zverev je premagal Carlosa Alcaraza. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Alcaraz, drugi nosilec v Torinu, je debitiral na zaključnem turnirju, potem ko ga je lani izpustil zaradi poškodbe. Trenutno je v nizu treh zaporednih porazov, kar se mu je nazadnje zgodilo marca 2021 in oktobra 2019. Danes se bosta v zeleni skupini pomerila zmagovalca nedeljskih obračunov Đoković in Italijan Jannik Sinner (21.00) ter poraženca Danec Holger Rune in Grk Stefanos Cicipas (14.30).