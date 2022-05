Medvedjev še sanja o nastopu v Wimbledonu

Ruski teniški zvezdnik Danil Medvedjev kljub prepovedi ruskim in beloruskim športnikom zaradi ruske invazije na Ukrajino še naprej upa na nastop v Wimbledonu. All England Club, organizator tekmovanja na sveti travi, je pretekli mesec sporočil, da ruski in beloruski tekmovalci ne bodo smeli nastopiti na tretjem grand slamu sezone. To pomeni, da bi morali Medvedjev, njegovi rojaki in sosedi iz Belorusije izpustiti največji teniški turnir na svetu, vseeno pa lanski zmagovalec OP ZDA upa, da bodo v krovnih zvezah ATP in WTA uspeli prepričali organizatorje in britanske oblasti, da si glede tega premislijo. Wimbledon se bo sicer začel v ponedeljek, 27. junija.

Po poškodbi se vrača na turnirju v Švici. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Odločitev je naletela na mešane odzive v teniški skupnosti, največji igralci pa so se izrekli proti prepovedi organizatorjev. Med njimi tudi Španec Rafael Nadal, Srb Novak Đoković in Škot Andy Murray. »Ne vem, če je odločitev ravno dokončna, stoodstotna. Ne vem, če je zgodba zame ravno končana,« je Medvedjev dejal na tiskovni konferenci v Ženevi, kjer bo po šestih tednih odsotnosti zaradi poškodbe znova zaigral na turneji ATP. »Če bom lahko igral, bom zelo vesel, saj obožujem turnir v Wimbledonu. Če ne bom smel igrati, bom nastopil kje drugje in se skušal kar najbolje pripraviti za naslednjo izdajo tega turnirja,« je dodal 26-letni Moskovčan.

V združenju ATP in WTA so že omenili možnost, da zaradi zaradi odločitve organizatorjev, igralcem in igralkam ne bi prišteli točk za obe računalniški lestvici. »Skušal sem spremljati nastali položaj, a v tem pogledu nimam besede. Vse je v rokah organizatorjev, ATP in britanske vlade. Položaj je zapleten. Kot je v navadi, dobiš sto različnih odgovorov, ko vprašaš sto ljudi,« je še pristavil drugouvrščeni na lestvici ATP. »Če stotim ljudem pokažete teniško žogico, bodo rekli, da je bodisi rumena bodisi zelena. Sam bi rekel, da je rumena, ne bom pa ugovarjal in se spuščal v konflikt s tistimi, ki bodo trdili, da je zelene barve,« je še slikovito zaključil Medvedjev.