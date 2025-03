Menšik v dveh podaljšanih igrah Đokoviću preprečil jubilej

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković bo še kar naprej lovil jubilejno 100. zmago na turnirjih ATP. V Miamiju mu je davi slavje preprečil Čeh Jakub Menški, ki je finale mastersa dobil v dveh podaljšanih igrah s po 7:6, v obeh nizih pa se je Srb v končnici ustavil pri štirih točkah.

Zmaga 19-letnega Čeha, ki je kar 18 let mlajši od Srba, je bilo svojevrstno presenečenje, saj je ta dosegel svojo prvo zmago v seriji ATP, ki še kako odmeva v teniškem svetu. Tekma je trajala dobri dve uri, a se je zaradi močnega dežja začela s peturno zamudo.

Oba niza sta bila za mladega Čeha trdo priborjena. V prvem je povedel s 3:0 in 4:2, a sta bila tekmeca pri 4:4 spet poravnana. Odločilno razliko v podaljšani igri je napravil v uvodu, ko je povedel s 5:0. V drugem nizu finalista servisa nista oddala, v podaljšani igri pa je bila bržkone ključna točka za vodstvo s 6:3.

Đoković je dvoboj začel z otečenim očesom, a o tem po tekmi ni želel govoriti, saj bi, kot pravi, s tem zmanjšal uspeh mladega Čeha, česar si ne želi.

»Nikoli nisi srečen, če izgubiš. Menški sodi med peščico tistih, kjer so porazi lažji. Opazil sem ga že pred časom in ga s 15, 16 leti povabil na treninge v Beograd. Zame je izjemno, ko zdaj vidim njegov razvoj na terenu. Ima vse, kar je potrebno, da postane eden najboljših na svetu. Vesel sem, da izkorišča ves svoj potencial,« je tekmecu še polaskal Đoković in izpostavil tudi izjemen tekmečev servis.

Klub zmagovalcev 100 in več turnirjev ima po današnjem jutru tako še vedno le dva člana. Rekorder s 109 zmagami ostaja Američan Jimmy Connors, Švicar Roger Federer jih je dosegel 103. Đokoviću se je izmuznil tudi rekord Miamija, kjer je na prvem mestu s sedmimi zmagami še ena legenda svetovnega tenisa Američan Andre Agassi.