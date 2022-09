Na lestvici ATP med najboljšimi brez sprememb

Odpri galerijo

Carlos Alcaraz (na fotografiji) se je minuli konec tedna mudil v Valenciji, kjer se je v sklopu Davisovega pokala pomeril s Kwon Soon-woojem in ga ugnal z 2:0 v nizih, bilo je 6:4 in 7:6 (1), s to zmago pa si je Španija že zagotovila napredovanje. FOTO: Pablo Morano/Reuters