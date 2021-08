Na OP ZDA bodo nudili tudi psihološko prvo pomoč

Med letošnjimi olimpijskimi igrami je imela težave Simone Biles. FOTO: Lionel Bonaventure/AFP

Primer Naomi Osake

Letošnje odprto prvenstvo ZDA v tenisu bo posebno po tem, da bodo med turnirjem, zadnjim za grand slam v sezoni, igralcem in igralkam poleg tipičnih zdravstvenih storitev nudili tudi podporo na področju duševnega zdravja.Izvajalci zdravstvenih storitev na področju duševnega zdravja se bodo pridružili strokovnjakom za športno medicino iz zdravstvenega sistema Mount Sinai na letošnjem OP ZDA v New Yorku. Udeleženci bodo imeli ves čas turnirja dostop do svetovalnih in tako imenovanih tihih sob., izvršna direktorica Teniške zveze ZDA in direktorica turnirja US Open, je dejala, da je nova resničnost pandemije covida-19 vplivala na odločitev organizatorjev turnirja, da športnikom ponudi oskrbo na področju duševnega zdravja. »Vprašanje ozaveščenosti o duševnem zdravju je bilo v času svetovne pandemije postavljeno v ospredje, saj se je veliko posameznikov, vključno z igralci, spopadalo s stresom in čustvi, ki so nastala kot posledica covida-19,« je dejala v izjavi.Področje duševnega zdravja in psiholoških pritiskov in duševnih travm, ki so jim priča vrhunski športnici, je stopilo v ospredje s primerom, 23-letne teniške igralke, ki tekmuje za Japonsko, zmagovalke OP ZDA 2020. Osaka se je v začetku poletja umaknila z OP Francije, pri čemer je navedla skrb za duševno zdravje. Pred tem je odklonila udeležbo na uradnih novinarskih konferencah, da bi zaščitila svoje duševno zdravje, s čimer je prekršila obveznosti do organizatorjev Roland-Garrosa.Druga športnica svetovnega razreda, večkratna olimpijska prvakinja v gimnastiki, Američanka, se je prejšnji mesec med olimpijskimi igrami v Tokiu umaknila z več dogodkov, da bi se lahko osredotočila na svoje duševno zdravje. »Naš cilj je omogočiti športnikom dostop do storitev na področju duševnega zdravja, tako kot imajo že zdaj pomoč denimo, če utrpijo zvin gležnja, brez kakršnekoli stigmatizacije. Zagotovili bomo okolje, ki spodbuja dobro počutje, hkrati pa zagotovili potrebna sredstva, ki bodo omogočila iskanje pomoči na področju duševnega zdravja,« je dodal, prvi podpredsednik ameriške teniške zveze.