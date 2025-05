Na pariškem pesku se žogice odbijajo po slovenskih željah

Vse tri slovenske predstavnice so uspešno preskočile prvo od treh ovir v kvalifikacijah za odprto teniško prvenstvo Francije. Po Tamari Zidanšek in Veroniki Erjavec si je nastop v drugem krogu zagotovila tudi Kaja Juvan, ki je bila v dveh nizih boljša od Tajke Lanlane Tararudee s 7:5 in 6:3.

Tako Erjavčeva kot Juvanova sta premagali višjeuvrščeni igralki na lestvici WTA; Veronika Erjavec (176.) je bila po dveh urah in 14 minutah boljša od 21. nosilke, Latvijke Darje Semenistaja, sicer 127. igralke sveta, z 2:6, 6:3 in 6:4, Juvanova, ki je po enoletni pavzi šele na 351. mestu, pa je 184. igralko na svetu odpravila po dobri uri in pol igre.

Kaja Juvan je v letu dni odsotnosti zdrsnila po lestvici. Foto Voranc Vogel

V ponedeljek je bila uspešna tudi Tamara Zidanšek (154.), ki je v dveh nizih ugnala 232. igralko z lestvice WTA, Slovakinjo Dominiko Šalkovo s 6:1 in 7:5.

Zidanškovo v drugem nastopu čaka prva nosilka kvalifikacij, Ukrajinka Julija Starodubceva, 86. igralka sveta, Erjavčeva se bo pomerila z Italijanko Nurio Brancaccio (187.), Juvanova pa s Poljakinjo Majo Chwalinsko (133.).