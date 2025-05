V Ljubljani odprli Športne igre mladih

Na Trgu republike v Ljubljani je danes potekalo slavnostno odprtje prireditve Plazma Športne igre mladih, ki jo organizatorji opredeljujejo kot največjo amatersko športno prireditev za otroke in mladino v Evropi. Dogodek, namenjen spodbujanju vključevanja, prijateljstva in zdravih vrednot med mladimi, je privabil številne otroke, starše ter predstavnike iz športnega, političnega in gospodarskega življenja.

Otvoritve so se udeležili in zbrane nagovorili predsednik Vlade Republike Slovenije Robert Golob, ljubljanski podžupan Samo Logar, minister za gospodarstvo Matjaž Han ter predsednik Uefe in glavni ambasador Športnih iger mladih Aleksander Čeferin. Med prisotnimi sta bila tudi minister za turizem in šport Republike Hrvaške Tonči Glavina ter srbski začasni minister za šolstvo Đorđe Miličević. Dogodek je s svojo prisotnostjo počastila tudi številčna delegacija predstavnikov Uefe in njene fundacije za otroke. Navzoči so bili tudi predstavniki večine slovenskih športnih zvez, medijev, nekaterih veleposlaništev in županov občin, ki letos gostijo tekmovanja v okviru Športnih iger mladih.

Predsednik vlade Robert Golob je v svojem nagovoru izpostavil ponos Slovencev na svoje športnike in mladim udeležencem zaželel, da bi se skozi šport naučili poštenosti, iskrenosti in sodelovanja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Predsednik vlade Robert Golob je v svojem nagovoru izpostavil ponos Slovencev na svoje športnike in mladim udeležencem zaželel, da bi se skozi šport naučili poštenosti, iskrenosti in sodelovanja. Skupaj s podžupanom Samom Logarjem in predsednikom iger Zdravkom Marićem je nato simbolično prižgal plamen Plazma Športnih iger mladih.

Vloga ambasadorjev

Na prireditvi so bili v ospredju tudi ambasadorji Športnih iger mladih, znane osebnosti iz sveta športa. Aleksander Čeferin, predsednik Uefe in dolgoletni ambasador iger, je poudaril pomen športa kot orodja vzgoje in povezovanja. Dejal je: »Skozi šport se lahko mladi naučijo razumevanja, da se v življenju lahko tudi zgublja, ne samo zmaguje, tako kot se zgublja tudi v športu. Šport ustvarja ekipni duh, daje tudi občutek pripadnosti in je zelo pomemben za zdravje.«

Na odru so se mu pridružili tudi nekdanji nogometaši Aleksandar Kolarov, Nemanja Vidić in Slaven Bilić, ki so mladim pripovedovali o svojih športnih poteh ter jih spodbujali k vztrajnosti in timskemu duhu. Zbrane je prek videopovezave nagovoril tudi hrvaški nogometni reprezentant Luka Modrić.

Po današnjem odprtju bodo v prihodnjih dneh po različnih krajih v Sloveniji potekala tekmovanja v številnih športnih disciplinah, pa tudi izobraževalne delavnice. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zdravko Marić, predsednik in glavni organizator Športnih iger mladih, je v svojem govoru izpostavil, da projekt že 28 let uspešno povezuje mlade iz različnih okolij in držav. »Današnji dan ni le tekmovanje, temveč praznik prijateljstva, spoštovanja in vključevanja. Otroci, ki danes stopajo na igrišča, so ambasadorji prihodnosti,« je dejal Marić. Zahvalil se je vsem v Sloveniji za podporo in navdušen sprejem iger. Izrazil je tudi ponos, da je letos v Sloveniji v projekt vključenih že 58 tisoč otrok, ter se posebej zahvalil ambasadorjem za njihovo vlogo pri širjenju prepoznavnosti prireditve.

Nadaljnji potek iger

Po današnjem odprtju bodo v prihodnjih dneh po različnih krajih v Sloveniji potekala tekmovanja v številnih športnih disciplinah, pa tudi izobraževalne delavnice. Najboljši posamezniki in ekipe se bodo nato pomerili na državnem zaključku, ki bo 12. junija v Kopru. Sledil bo še regijski zaključek, ki je predviden za drugo polovico avgusta v Sarajevu.

Čeferin: Skozi šport se lahko mladi naučijo razumevanja, da se v življenju lahko tudi zgublja, ne samo zmaguje, tako kot se zgublja tudi v športu. Šport ustvarja ekipni duh, daje tudi občutek pripadnosti in je zelo pomemben za zdravje. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Med udeleženci otvoritvene slovesnosti sta bili tudi petnajstletna rokometašica Pia Miklavec iz Hrpelje-Kozine in enajstletna igralka namiznega tenisa Klara Rahotin iz Zaloga v Ljubljani. Obe sta izrazili navdušenje nad sodelovanjem. Pia Miklavec je povedala: »Najbolj mi je všeč, da lahko spoznamo veliko novih prijateljev in se zabavamo v različnih športih.« Tudi Klara Rahotin je poudarila pomen druženja, igre in zabave ter dejstvo, da je v ospredju sodelovanje in dobro vzdušje, ne zgolj zmaga. Izrazila je tudi željo po udeležbi na zaključnem turnirju v Sarajevu.