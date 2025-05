Alcaraz: Proti njemu sem bolj osredotočen; Sinner: To mi daje upanje

Carlos Alcaraz je s slavjem in zanesljivo zmago v finalu turnirja serije masters v Rimu preprečil popolni povratek Italijana Jannika Sinnerja na teniška igrišča. Prvi lopar sveta je pred domačim občinstvom predvsem v prvem nizu pokazal, da je kljub daljši odsotnosti zaradi dopinške kazni pripravljen na dvoboje z najboljšimi igralci.

Alcaraz si je z zmago (7:6, 6:1) v Rimu priigral že sedmi naslov na turnirjih serije masters in drugega v letošnjem letu. Aprila je slavil na turnirju v Monaku, ki se prav tako kot rimski turnir igra na peščeni podlagi, takrat je v finalu premagal Italijana Lorenza Musettija. Dvaindvajsetletni Španec je tako postal tudi četrti igralec, ki se je naslova prvaka veselil na vseh velikih turnirjih na pesku.

»Zmage na turnirjih in osvojeni pokali ti dajejo veliko samozavesti za naslednje turnirje,« je po zmagi povedala številka dve moškega tenisa. Z zmago proti Sinnerju je povečal tudi prednost na medsebojnih obračunih. Alcaraz je zmagal na zadnjih štirih uradnih srečanjih in ima proti Italijanu sedem zmag, Sinner je Španca ugnal štirikrat.

»Je najboljši igralec na svetu. Ni pomembno, da je bil tri mesece odsoten s turneje. Na vsakem turnirju, na katerem igra, igra odlično,« je Sinnerjevo igro pohvalil zmagovalec turnirja v Rimu. »Zato sem še bolj osredotočen, ko igram proti njemu. Če ne igram po svojih najboljših močeh, 10 od 10, ga je nemogoče premagati. Zato sem bolj osredotočen, ko igram proti njemu, oziroma se počutim nekoliko drugače, ko se soočim z njim, kot ko igram z drugimi igralci.«

Sinnerjev poraz v finalu je Italijanov prvi poraz v letošnjem letu, Alcaraz pa je prekinil njegov niz 26 zaporednih zmag. Kljub porazu je 23-letnik zadovoljen s turnirjem. »V vseh pogledih sem bližje, kot sem pričakoval,« je zatrdil Italijan, ki je zaradi dveh pozitivnih testov na prepovedano snov klostebol prejel trimesečno prepoved nastopanja. »To je bil zame odličen teden. Nekatere tekme so bile neverjetno dobre, nekatere tekme bi lahko bile boljše. Ampak to je tenis. Veliko je vzponov in padcev.«

Sinner je lovil prvi naslov na rimskem mastersu, potem ko je lansko izvedbo izpustil zaradi poškodbe kolka, in peto lovoriko na turnirjih serije 1000. »To mi daje upanje, da bom tudi v Parizu odigral dober tenis. Bomo videli, kaj se bo zgodilo tam,« je optimističen. V Parizu bo lovil svoj prvi naslov na tamkajšnjem odprtem prvenstvu.

Kvalifikacije za odprto prvenstvo Francije se začnejo danes, glavni del turnirja pa v nedeljo. Moški finale bo 8. junija.