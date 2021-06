Na Roland-Garrosu videli dva dvoboja v enem, št. 1 se je rešila

Moški – Schwartzman (Arg, 10) : Struff (Nem) 7:6 (9), 6:4, 7:5, Đoković (Srb, 1) : Musatti (Ita) 6:7 (7), 6:7 (2), 6:1, 6:0, 4:0, b.b., Nadal (Špa, 3) : Sinner (Ita, 17) 7:5, 6:3, 6:0; ženske – Gauff (ZDA, 24) : Jabeur (Tun, 25) 6:3, 6:1, Krejčíkova (Češ) : Stephens (ZDA) 6:2, 6:0, Sakkari (Grč, 17) : Kenin (ZDA, 4) 6:1, 6:3, Swiatek (Pol, 8) : Kostjuk (Ukr) večerni dvoboj.

Đoković je proti presenetljivemu Musettiju zaostajal z 0:2 v nizih.



V četrtfinalu številko 1 spet čaka italijanski tekmec Berrettini.



Nadal je v prvem nizu izgubil dve igri na svoj servis proti Sinnerju.

Tamara Zidanšek gre v boj opoldne. FOTO: Reuters

9

od devetih žogic za break je izkoristil Novak Đoković

Lorenzo Musetti je dodobra namučil Novaka Đokovića.

Foto Christian Hartmann/Reuters

Zelo čuden dvoboj so videli gledalci na osrednjem igrišču Philippe-Chatrier. Devetnajstletnije številko 1 svetovnega tenisapostavil pred prvi resen test na OP Francije, dobil uvodna niza v podaljšani igri, potem pa se razpadel ...Da je Musetti letos dobil vseh osem tie-breakov, je kazalo na trdnost značaja, toda kot bi nekdo v mestu luči pritisnil stikalo, je najstnik po sanjskem vodstvu z 2:0 ugasnil, Srb pa izkoristil njegovo neizkušenost in se veselil 49. uvrstitve v četrtfinale na turnirjih za grand slam, 15. na Roland-Garrosu. Še vedno je v igri za osvojitev 19. naslova, s čimer bi se na enega približalinTudi slednji je imel na nasprotni strani mreže Italijana, bolj znanega 17. nosilcain tudi drugi italijanski najstnik je sprva kazal zobe. Peščenemu kralju je dvakrat vzel servis in ušel na 4:2. Toda Španec, ki je že trinajstkrat osvojil OP Francije, je odgovoril z vso silo, zasukal potek srečanja in v slogu dokončal delo.Bolj je odmeval prejšnji dvoboj. Prvi niz med Đokovićem in Musettijem je trajal uro in 15 minut, drugi uro in 6 minut, tretji 24 minut in četrti 17 minut. Po 0:4 v petem se je Italijan vdal. Če bi šlo za turnir nižje ravni, bi pisali o senzaciji ob porazu številke 1 v dveh nizih, a grand slam ni šprint, ampak maraton, povedo šampioni. Musetti ni vajen igrati petih nizov, bil je povsem izčrpan, čeprav je 12 let mlajši od tekmeca. Veteran je pokazal vrhunsko zbranost, saj je izkoristil vseh devet žogic za break. V prvih treh dvobojih ni oddal niti niza in niti enkrat ni igral podaljšane igre, potem pa naletel na mino, ki vendarle ni eksplodirala.Musetti, 76. na lestvici ATP, še ni osvojil niti enega turnirja, je pa blestel v mladinski konkurenci in od njega lahko pričakujemo še veliko, saj je pokazal nesluten talent. Bil je natančen kot kirurg in zadeval iz vseh kotov, imel odgovor na vsak poskus presenečenega Đokovića. Bil je številka 1 med mladinci leta 2019, ko je osvojil OP Avstralije med juniorji. Letos je debitiral na grand slamu in prišel je dlje, kot si je obetal, toda veliki met mu ni uspel.Nole je še vedno kandidat, da postane prvi igralec v več kot 50 letih, ki bi vsakega od štirih največjih turnirjev osvojil vsaj dvakrat. Zanimivo, v četrtfinalu se bo srečal še z enim Italijanom, 25-letnim, ki je napredoval po umiku Federerja zaradi težav s kolenom.Jutri bodo spet na trnih slovenski ljubitelji tenisa. Senzacionalna 23-letnase bo v četrtfinalu pomerila s špansko vrstnico. Začeli bosta opoldne.