Na vrhu Poljakinja, rekordno visoko pa Kaja Juvan

Poljakinja Iga Šwiatek je od danes uradno nova številka 1 na teniški lestvici. Dvajsetletnica je nasledila Avstralko Ashleigh Barty, ki se je presenetljivo upokojila od tenisa. Šwiatkova pa je konec tedna osvojila tudi turnir v Miamiju. Najboljša Slovenka Tamara Zidanšek je napredovala na 23. mesto; doslej je bila najvišje v karieri 22.

Na danes objavljeni novi lestvici je na drugem mestu Čehinja Barbora Krejčikova, tretja pa Španka Paula Badosa, medtem ko je Grkinja Maria Sakari nazadovala na četrto mesto. Med najboljšo deseterico je napredovala Američanka Danielle Collins, ki je osma igralka sveta.

Na lestvici tri slovenske igralke

Do rekordne uvrstitve kariere pa je prišla druga najboljša Slovenka Kaja Juvan, ki je na današnji lestvici 78. igralka sveta. Na lestvici WTA je kot 133. igralka še vedno tudi Polona Hercog, to pa so tudi edine tri slovenske igralke v »top 300« na svetu.

Tamara Zidanšek je najvišje uvrščena Slovenka. FOTO: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters