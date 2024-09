Nad kazahstansko Rusinjo ogorčen tudi Becker: Le kaj si misli, da je? (VIDEO)

Na žalost je tudi v tenisu veliko prizorov, zaradi katerih ljubitelji športa le zmajujejo z glavami. Za zadnji takšni primer je poskrbela v Moskvi rojena in tudi živeča Julija Putinceva, ki si je na odprtem prvenstvu ZDA prislužila žvižge zaradi nespoštljivega vedenja do pobiralke žogic.

Potem ko je najstnici z roko nakazala, naj ji vrže žogico, se nato nanjo sploh ni odzvala. Nepremično je stala, tako da jo je žogica zadela v trebuh in se odbila stran. Tudi pri drugi se ni premaknila, žogico je pospremila zgolj s pogledom. Ujela je šele tretjo, ko so se že oglasili prvi žvižgi gledalcev na legendarnem štadionu Louisa Armstronga v New Yorku.

Seveda so v nadaljevanju navzoči še toliko glasneje navijali za Italijanko Jasmine Paolini, ki se je z zanesljivo zmago 6:3 in 6:4 uvrstila v četrti krog zadnjega letošnjega turnirja za grand slam. Čeprav se je 29-letna Rusinja, ki tekmuje pod kazahstansko zastavo, pozneje opravičila za svoje vedenje, je bila deležna številnih kritik. Klonila je pred Paolinijevo in povrhu izgubila ogromno simpatij.

Nad Moskovčanko, ki na svetovni lestvici tačas drži 32. mesto, je bil ogorčen tudi nekdanji nemški as Boris Becker: »Le kaj si Putinceva misli, da je ... To je bilo resnično grozljivo vedenje do pobiralke žogic!!!«