Nadal je trpel, Đoković se je sprehajal

Peščeni kralj Rafael Nadal se je moral zelo potruditi za zmago proti mlademu Kanadčanu Félixu Auger-Aliassimu, po petih nizih je zmagal s 6:3, 3:6, 2:6, 6:3 in 6:3. Španec ostaja v igri za osvojitev rekordnega 14. naslova na OP Francije. Toda v torek ga v četrtfinalu čaka številka 1 Novak Đoković.

Đoković je imel veliko manj dela kot zmagovalec 21. naslovov za grand slam, krvnik Aljaža Bedeneta je Argentinca Diega Schwartzmana ugnal s 6:1, 6:3 in 6:3. Malo bolj se je v četrtem krogu Pariza preznojil Aleksander Zverev, ki je bil boljši od Španca Bernabéja Zapate Mirallesa s 7:6, 7:5 in 6:3.

Đoković in Nadal se bosta v torek srečala desetič v Parizu in 59. v karieri. Srb vodi s 30:28, na grand slamih pa je v prednosti Nadal z 10:7. »Dobro se poznava. Imava dolgo zgodovino dvobojev, zato lahko le obljubim, da bom zbran in skušal dati vse od sebe,« je dejal 35-letni Španec.

Pri ženskah sta po dveh nizih napredovali Cori Gauff in Sloane Stephens, Leylah Fernandez je potrebovala tri nize.

Novak Đoković je v odlični formi. FOTO: Julien De Rosa/AFP

Roland Garros, 21.256.800 evrov:

Novak Đoković (Srb/1) : Diego Schwartzman (Arg/15) 6:1, 6:3, 6:3

Alexander Zverev (Nem/3) : Bernabe Zapata Miralles (Špa) 7:6 (11), 7:5, 6:3

Rafael Nadal (Špa/5) : Felix Auger-Aliassime (Kan/9) 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

Martina Trevisan (Ita) : Aliaksandra Sasnovič (Blr) 7:6 (10), 7:5;

Leylah Fernandez (Kan/17) : Amanda Anisimova (ZDA/27) 6:3, 4:6, 6:3;

Cori Gauff (ZDA/18) : Elise Mertens (Bel/31) 6:4, 6:0;