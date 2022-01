Nadal v štirih nizih na zmenek s teniško zgodovino

Po tem, ko je opravil z Matteom Berrettinijem, je Rafael Nadal le še zmago oddaljen od rekordnega 21. naslova na turnirjih za veliki slam. Španec je turnir v Melbournu začel izenačen na večni lestvici s Švicarjem Rogerjem Federerjem in Srbom Novakom Đokovićem, ki mu oblasti zaradi necepljenosti niso dovolile nastopa, medtem ko se Federer pripravlja na povratek po zadnji v nizu operacij kolena.

V drugem polfinalu (9.30) se bosta pomerila Grk Stefanos Tsitsipas in Rus Daniil Medvedjev. Za Nadala je to šesta uvrstitev v finale turnirja, ki ga je doslej osvojil le enkrat v karieri (2009). Dvakrat je bil najboljši v Wimbledonu, štirikrat v New Yorku in kar 14-krat v Parizu, kar je seveda absolutni rekord.

Silovit začetek in uspešen konec

»Veliko mi pomeni, da sem se tukaj vrnil v finale,« je dejal Nadal med intervjujem po svoji 500. zmagi na trdi podlagi v Areni Rod Laver. Dvoboj z Berrettinijem je začel silovito in hitro povedel z 2:0 v nizih, preden je tekmecu oddal en niz – v tretjem je prvič izgubil svoj začetni udarec –, nato pa si v četrtem priigral zmago in se še šestič v Avstraliji uvrstil v finale.

»Zame gre le za odprto prvenstvo Avstralije. Bolj, kot karkoli drugega,« je po uvrstitvi v finale še dejal Nadal in dodal: »Po vseh težavah si nikoli nisem upal pomisliti, da bom imel leta 2022 še eno priložnost.«

Nadala so sicer že pred polfinalom vprašali, kaj bi mu pomenil rekordni 21. naslov: »Ne upam več na nič. Želim si samo še igrati tenis, ker mi to prinaša veliko zadovoljstvo. Mislim, da moja sreča ni odvisna od tega, ali bom osvojil več turnirjev za veliki slam kot drugi.«

Mladenovićevi in Dodigu OP Avstralije v mešanih dvojicah

Kristina Mladenović in Ivan Dodig sta v petek osvojila prvi skupni naslov na teniškem turnirju za veliki slam v konkurenci mešanih dvojic. Francozinja in Hrvat sta na odprtem prvenstvu Avstralije v finalu premagala avstralsko navezo Jaimee Fourlis-Jason Kubler s 6:3 in 6:4. Mladenovićeva in Dodig sta bila na turnirju v Avstraliji peta nosilca in sta imela bistveno več izkušenj na tej ravni kot Avstralca, ki sta na turnirju nastopila s posebnim povabilom.

»Ne morete si misliti, kolikokrat sva si poslala sporočila: 'Dajva, igrajva v mešanih dvojicah'!,« je 28-letna Mladenovićeva povedala množici med podelitvijo pokala. »In končno se je zgodilo, zato hvala, Ivan, da si igral z mano. Imela sem se neverjetno.«

Sedemintridesetletni Dodig pa je dodal: »Hvala, da ste prišli. Vsi vemo, da so težki časi. Super ste. Lani sem zmagal v moških dvojicah, zdaj v mešanih. Tako da se je super vrniti sem.«

Dodig je lani s Slovakom Filipom Polašekom osvojil moške dvojice v Melbourne Parku, pred tem je leta 2015 z Brazilcem Marcelom Melom osvojil tudi naslov na Roland Garrosu. Lani je z rojakom Marinom Čilićem osvojil srebro na olimpijskih igrah v Tokiu. Ob tem ima še tri naslove mešanih dvojic na turnirjih za veliki slam v Franciji (2018, 2019) in Wimbledonu (2019).

Mladenovićeva je petkratna zmagovalka turnirjev za veliki slam v ženskih dvojicah in po novem trikratna v mešanih dvojicah. V ženskih dvojicah je dvakrat slavila na OP Avstralije (2018, 2020) ter trikrat na OP Francije (2016, 2019, 2020). V mešanih dvojicah pa je v Wimbledonu in na OP Avstralije slavila v letih 2013 in 2014 skupaj s Kanadčanom Danielom Nestorjem. Zmagovalca turnirja v mešanih dvojicah bosta domov odnesla ček v višini približno 70.000 evrov.