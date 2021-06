Nadala ne bo v Wimbledon, izpušča tudi olimpijske igre

Rafael Nadal je napovedal, da ne bo nastopil na turnirju za eliki slam v Wimbledonu in na olimpijskem teniškem turnirju poleti v Tokiu. Španski teniški zvezdnik je odločitev o odpovedi nastopa na naslednjih dveh velikih teniških turnirjih sporočil v četrtek na Twitterju.



»Pozdravljeni. Odločil sem se, da se ne bom udeležil letošnjega prvenstva v Wimbledonu in olimpijskih iger v Tokiu. Nikoli ni lahko sprejeti takšne odločitve, ampak ko poslušam svoje telo in po pogovoru s svojo ekipo, razumem, da je to prava odločitev,« je sporočil Nadal.

S Federerjem pri številki 20

Nadal je v svoji karieri osvojil rekordnih 20 naslovov na velikih slamih med posamezniki, od tega 13 na odprtem prvenstvu Francije, kjer pa letos ni ubranil lanske krone. Majorčan je bil dvakrat najboljši na sveti travi v Wimbledonu (2008, 2010), štirikrat je zmagal na US Opnu (2010, 2013, 2017, 2019) in enkrat na OP Avstralije (2009).



Po poročanju španskih medijev Nadal pri 35 letih že razmišlja, kako bi iz sezon, ki so mu še preostale na najvišji ravni, iztisnil največ. Na minulem OP Francije izpadel v polfinalu proti kasnejšemu zmagovalcu, Srbu Novaku Đokoviću, v zadnjih mesecih pa je sicer že nekajkrat namignil, da bi lahko izpustil olimpijske igre.

