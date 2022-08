Najboljše Slovenke izgubile nekaj mest, Medvedjev povečal prednost

Med posameznicami je Kaja Juvan na 67. mestu, Tamara Zidanšek na 85., med dvojicami pa je Andreja Klepač 22. igralka sveta in Zidanškova 71. Juvanova, ki je zaradi zdravstvenih težav neaktivna že vse od Wimbledona, je na razpredelnici dvojic izgubila 49 mest in zdrsnila iz top 100, Nina Potočnik pa je z dobrimi igrami v zadnjih tednih na turnirjih Mednarodne teniške zveze (ITF) napredovala za 28 mest med dvojicami (398.) in za 22 v konkurenci posameznic (352.).

Ta teden sta na sporedu dva turnirja WTA, od Slovenk pa bo igrala le 36-letna Klepačeva na WTA 1000 v Torontu, kjer bo moči združila z Alexo Guarachi iz Čila. Prva igralka sveta ostaja Poljakinja Iga Šwiatek, ki ima skoraj 4000 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko, Estonko Anett Kontaveit. Španka Paula Badosa se je na tretjem mestu po točkah izenačila z Grkinjo Mario Sakari, zmagovalka San Joseja Darja Kasatkina pa je dosegla uvrstitev kariere. Z 12. mesta je skočila na deveto.

Medvedjev povečal prednost, najboljši Slovenec Bedene

Rus Danil Medvedjev je z zmago na turnirju v Mehiki povečal prednost pred zasledovalci na lestvici ATP. Drugouvrščeni Alexander Zverev iz Nemčije zaostaja več kot tisoč točk, tretji Španec Rafael Nadal pa več kot dva tisoč. Edina sprememba med najboljšimi je skok Poljaka Huberta Hurkacza na deseto mesto.

Najvišjeuvrščeni Slovenec je Aljaž Bedene, ki letos zaključuje kariero. Triintridesetletnik iz Ljubljane je na 286. mestu oziroma 275. po točkah osvojenih v 2022. Na lestvici Race mu sledi argentinski Slovenec Tomas Lipovšek Puches (590.), ki je hkrati tretji Slovenec za Blažem Rolo (532.) na klasični lestvici ter najvišjeuvrščeni Slovenec med dvojicami (306.).

Lestvica WTA (8. avgust):

1. (1) Iga Šwiatek (Pol) 8396 točk

2. (2) Anett Kontaveit (Est) 4476

3. (4) Paula Badosa (Špa) 4190

. (3) Maria Sakari (Grč) 4190

5. (5) Ons Jabeur (Tun) 4010

6. (6) Arina Sabalenka (Blr) 3366

7. (7) Jessica Pegula (ZDA) 3116

8. (8) Garbiñe Muguruza (Špa) 2886

9. (12) Darja Kasatkina (Rus) 2800

10. (10) Emma Raducanu (VBr) 2772

...

67. (64) Kaja Juvan (Slo) 883

85. (83) Tamara Zidanšek (Slo) 744

224. (222) Dalila Jakupović (Slo) 298

289. (285) Polona Hercog (Slo) 220

Lestvica ATP (8. avgust):

1. (1) Danil Medvedjev (Rus) 7875

2. (2) Alexander Zverev (Nem) 6760

3. (3) Rafael Nadal (Špa) 5620

4. (4) Carlos Alcaraz (Špa) 5035

5. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 5000

6. (6) Novak Đoković (Srb) 4770

7. (7) Casper Ruud (Nor) 4685

8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 3710

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3490

10. (11) Hubert Hurkacz (Pol) 3015

...

286. (284) Aljaž Bedene (Slo) 170

532. (532) Blaž Rola (Slo) 53

590. (594) Tomas Lipovšek Puches (Slo) 41