Najprej uživanje v zmagi, nato veliki petek

V nadaljevanju preberite:

Slovenska ženska teniška reprezentanca je odmevnim skalpom dodala tudi veliko zmago proti Avstraliji. Zablesteli sta Kaja Juvan in Tam,ara Zidanšek, med dvojicami pa sta se v luči prihodnosti predstavili Veronika Erjavec in Ela Nala Milič. Kako to, da naši dve udarni igralki nista nastopili v igri dvojic? Kako zdaj pričakati petkov izziv? Kaj je Juvanova podčrtala kot posebej pomembno na poti do zmage? In zakaj je bila užaljena tekmica Ajla Tomljanović?