Najstnik Alcaraz najmlajši zmagovalec Miamija

Na zadnji stopnički je 18-letni Carlos Alcaraz premagal osmega igralca sveta, Norvežana Casperja Ruuda, s 7:5, 6:4. Alcaraz je takoj na začetku dvoboja zaostal z 0:3, nato pa počasi grizel v prednost Norvežana. Do prvega odvzema servisa in vzpostavitve ravnotežja v dvoboju je prišel v sedmi igri, do odločilnega za zmago v prvem nizu pa v 11. V drugem je nato še sam takoj povedel s 3:0, sicer nato dovolil odvzem servisa, a na koncu vendarle zanesljivo prišel do prvega naslova na turnirjih serije masters v karieri ter skupno tretjega na najvišji ravni ATP (Umag 2021, Rio de Janeiro 2022). V finalu doslej še ni izgubil, po dveh zmagah na pesku pa je osvojil prvi turnir na trdi podlagi.

Obenem je Alcaraz postal najmlajši zmagovalec v 37-letni zgodovini turnirja na Floridi, že pred dnevi pa je postal drugi najmlajši finalist tega turnirja. Za 29 dni je bil mlajši le njegov rojak Rafael Nadal leta 2005. A legendarni Španec nato ni osvojil naslova, potem ko je bil s 3:2 v nizih boljši Švicar Roger Federer. Ruud je na drugi strani v desetem finalu tretjič izgubil. Igral pa je v prvem finalu serije masters v karieri. Triindvajsetletnik bo v ponedeljek na posodobljeni lestvici ATP napredoval do novega najboljšega mejnika na sedmo mesto, medtem ko bo Alcaraz prav tako najvišje doslej, in sicer na enajstem.

Na večni lestvici le za Changom in Nadalom

»Težko bi opisal vse skupaj, enostavno nimam besed. Tako posebno je zmagati na mastersu v Miamiju pred izjemnimi navijači. Tukaj z mano je tudi družina, zato sem še toliko bolj vesel uspeha, saj ga lahko delim z najbližjimi in svojo sijajno ekipo,« je po dvoboju dejal z 18 leti in 333 dnevi tretji najmlajši zmagovalec turnirjev serije masters. Mlajša sta bila le Michael Chang (Toronto 1990) in Nadal (Monte Carlo 2005)

»Vedel sem, da Ruud ta teden igra izjemno, ima res odličen 'forehand'. Moral sem v prvi vrsti igrati na njegov 'backhand', potem pa napadati, ko se je ponudila priložnost. Nisem mu smel pustiti, da nadzira ritem dvoboja,« je še taktični načrt razkril prvi španski zmagovalec mastersa v Miamiju.

Naslednji turnir serije masters se bo na peščeni podlagi začel prihodnjo nedeljo v Monte Carlu.