Naslednji izziv Rafe Nadala bo Stefanos Cicipas

Španec Rafael Nadal, drugi igralec svetovne teniške lestvice, je na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu s 6:3, 6:4 in 6:2 premagal Italijana Fabia Fogninija ter bo 43. igral v četrtfinalu grand slamov. Naslov na uvodnem turnirju sezone velike četverice pa čaka od leta 2009. Za uvrstitev v polfinale bo igral z Grkom Stefanosom Cicipasom.



Grk, peti nosilec, se je v nadaljevanje turnirja uvrstil brez boja, ker je nekaj ur pred začetkom njunega obračuna devetopostavljeni Italijan Matteo Berrettini zaradi poškodbe trebušne predpone dvoboj predal. Nadal bo v Melbournu igral trinajstič med zadnjo osmerico in je sedaj tretji na večni lestvici, pred njim sta le Roger Federer (15) in John Newcombe (14). Če bo šlo vse po predvidevanjih, ga bo lahko v finalu čakal Srb Novak Đoković, ki se je iz osmine finala prebil že v nedeljo za svoj dvanajsti četrtfinale na OP Avstralije.

Tudi Nadal iskreno vesel zmage

»Vesel sem preboja v četrtfinale, dober začetek turnirja je za menoj. Ko ti to uspe proti takemu igralcu, kot je Fabio, šteje še nekaj več. Dolga leta dvobojev z njim je za mano, saj vedno, ko greš na igrišče s takim tenisačem, lahko pričakuješ težave,« je po dokaj lahko dobljeni tekmi povedal Nadal. Španec je 33-letnega Foginija premagal trinajstič, ob tem ima štiri poraze v medsebojnih dvobojih.

