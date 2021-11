Ne verjamejo Kitajski in njeni državni propagandi

Kitajski državni mediji so danes objavili nov posnetek teniške igralke Shuai Peng, ki pa znova ni prepričal predsednika ženskega teniškega združenja WTA Steva Simona. Kitajka po informacijah, ki jih je prejel Hu Xijin, glavni urednik Global Times, živi normalno življenje, pri WTA pa ostajajo skeptični. Kitajske oblasti sicer še niso potrdile, kje se nahaja izginula teniška igralka. So pa državni kitajski mediji danes sprva objavili fotografije Pengove, za katere ni bilo mogoče neodvisno potrditi, kdaj in kje so bile posnete. Pred nekaj urami pa so objavili še posnetek Pengove pri večerji s prijatelji in trenerjem, ki naj bi dokazal, da je danes kitajska specialistka za igro dvojic na varnem in v prestolnici uživa normalno življenje.

Simon, predsednik WTA, pa je v izjavi za javnost pred kratkim zapisal, da je sicer vesel, da so kitajski državni mediji objavili posnetek Kitajke v restavraciji v Pekingu, a ostaja zadržan. »Čeprav je pozitivno videti Pengovo, ostaja nejasno, ali to počne kot svobodna oseba in sprejema svoje odločitve, brez prisile. Ta posnetek sam ni zadosten dokaz. Kot sem poudaril že večkrat, sem zaskrbljen glede igralkine varnosti ter dejstva, da so obtožbe o spolni zlorabi kitajske oblasti cenzurirale in pometle pod preprogo. Bil sem jasen, kaj se mora zgoditi, naš odnos s Kitajsko pa je na razpotju,« je zapisal Simon.

Podpora Bele hiše

Zdaj 35-letne Pengove, nekdanje prve igralke sveta v ženskih dvojicah in dvakratne zmagovalke turnirjev za grand slam, do danes ni bilo videti v javnosti, odkar je 2. novembra nekdanjega visokega uradnika kitajske komunističnega partije Zhang Gaolija obtožila spolnega napada. Pengova je 2. novembra v daljši objavi na weiboju, twitterju podobnem družbenem omrežju na Kitajskem, zapisala, da jo je Zhang prisilil v seks z njim, potem ko jo je pred tremi leti povabil v svojo hišo, da bi z njim in njegovo ženo igrala tenis. Le pol ure kasneje je bila njena objava izbrisana.

Niti Zhang, nekdanji podpredsednik kitajske vlade, niti zdajšnja kitajska vlada niso komentirali obtožb Pengove, razpravo o tej temi pa so blokirali na kitajskem internetu, ki je močno cenzuriran, je danes navajal britanski Guardian. Podporo Pengovi so med drugimi izrazili nekdanji ter zdajšnji igralci in igralke tenisa, Bela hiša ter komisija športnikov Mednarodnega olimpijskega komiteja.