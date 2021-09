Njen nasmeh vreden štiri milijone

Emma Raducanu je očarala občinstvo. FOTO: Robert Deutsch/ USA Today Sports

Osemnajstletnaje nova teniška superzvezdnica. Potem ko se je uvrstila v finale OP ZDA, v katerem se bo danes ponoči pomerila s še eno najstnico, ji napovedujejo, da bo postala najbolje plačana britanska športnica.Njene posle vodi, ki jeprinesel milijone. V Kanadi rojena hči Romuna in Kitajke, ki je odraščala v južnem Londonu, ima po besedah ​nekdanje igralkeavro, ki lepi nase navijače in sponzorje. »Predstavlja marketinške sanje. Ima tisti faktor X,« je dejala.Neka agencija je samo njen nasmešek ovrednotila s štirimi milijoni evrov. Raducanujeva že ima pogodbo z Nikejem in Wilsonom, na instagramu ima več kot pol milijona sledilcev in je junakinja na naslovnici revije Vogue. Njen vzornik je, obožuje formulo 1. Poleg tega je tudi vzorna študentka matematike in fizike.Raducanujeva bo 13. novembra dopolnila 19 let. Kanadćanka Fernandezova je bila devetnajst 6. septembra. Finale se bo začel ob 22. uri po našem času. Obe sta v finale prišli kot nepostavljeni igralki.